Ótimas oportunidades para comprar um grande telemóvel por menos de 300€

O smartphone tornou-se uma ferramenta essencial nas nossas vidas. Objetos de culto, ferramentas de produtividade ou diversão, o seu lugar nos dias de hoje vai muito além da comunicação. Ter a informação na ponta dos dedos e poder usá-la para melhorar o dia-a-dia é tão fundamental como saber ler ou escrever...Há quem diga que os telemóveis são já uma extensão do braço humano e por isso tendem a ser bastante valorizados. O que, às vezes, passa de forma errada é que um bom televóvel, hoje em dia, custa largas centenas de euros... ou mesmo milhares. Provamos que não é verdade.É possível encontrar aparelhos de grande qualidade por muito menos do que imagina. Autênticos centros portáteis de comunicação e entretenimento que facilitam e gerem grande parte das nossas tarefas diárias, potenciando a nossa produtividade. Não falta nada a estas sugestões que encontrámos por menos de 300€.A gigante coreana de tecnologia é uma das mais procuradas e mais conceituadas fabricantes de smartphones do Mundo. Este A53 5G de 128GB tem uma das melhores relações qualidade/preço da marca... e se não se importar com a cor preta, pode comprá-lo por muito menos do que seria expetável.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro



Rápidos e eficientes, os aparelhos da Xiaomi entraram no mercado dos smartphones e grande força para combater os gigantes mundiais a preços um pouco mais acessíveis com uma oferta tecnológica semelhante. Este Redmi Note 12 Pro suporta 5G e tem 256GB de armazenamento.

Huawei Nova 5T



As quatro câmaras traseiras AI deste modelo da Huawei permitem captar fotografias, desde a grande angular, até aos ínfimos pormenores graças à câmara macro. O modelo de 128 GB, em preto, está com um desconto assinalável e pode muito bem ser a solução para aquele telemóvel já ultrpassado que ainda utiliza.

HOTWAV Cyber 13 Pro



Este aparelho é um autêntico todo-o-terreno e uma concentração de grande tecnologia. A caixa resistente foi desenhada para que uma queda ao chão nao signifique uma despesa avultada. Tem 256GB de armazenamento e uma bateria de 10800mAh e captura vídeos em 4K.

OnePlus Nord 2T 5G



Com 12 GB RAM e 256 GB de memória em armazenamento, este smatphone faz da com câmara tripla com IA de 50 MP e carregamento rápido SUPERVOOC de 80 W (em 15 minutos fica com bateria para todo o dia) algumas das suas imagens de marca. O design sobrio e elegante também dá pontos a favor deste modelo.