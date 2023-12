Presentes ideais para o amigo secreto até 20 euros. Baratos, divertidos e vão fazer um brilharete nos jantares de Natal

Funciona a pilhas e facilita o processo de abertura de cada garrafa ver preço

Não há Natal que se preze sem, pelo menos uma vez, nos ser pedido para participar no 'amigo secreto'... aquele jogo em que nos toca alguém da equipa de colegas ou da família a quem temos que dar algo sem que essa pessoa descubra o remetente. Se muitos aproveitam para brincar com a situação, nós deixamos uma sugestão diferente: estes presentes podem ser divertidos, sim, mas também os queremos práticos... e já agora, baratos. Todos custam menos de 20 euros e podem dar um toque especial aos jantares entre colegas, amigos ou familiares.. Inclui acessório para cortar a cápsula e tira a rolha de qualquer garrafa, sem esforço.

Luz LED de leitura



Este mini-candeeiro LED pode ser usado num livro, ou mesmo no computador para ajudar na leitura. Carrega-se por USB e a bateria permite uma utilização até cinco horas.

Bateria permite até cinco horas de utilização ver preço

Luzes discoteca USB



Um pequeno acessório capaz de tornar qualquer ambiente numa festa. Liga-se por USB a qualquer powerbank ou computador e as quatro cores diferentes associadas aos nove estilos de iluminação permitem uma enorme variedade de soluções.

Tem quatro cores diferentes e nove modos de luz ver preço

Luz para telemóvel e computador

Aquela selfie que ficou quase perfeita e aquele 'live' no Instagram que só precisava de um pouco mais de luz têm os dias contados. Esta lâmpada com 80 LED prende-se com uma pinça no topo do seu televovel ou computador e promete horas de conteúdos com a iluminação perfeita.

Tem três modos de cor e é perfeito para selfies e videochamadas ver preço

Lentes para telemóvel



O colega que é um entusiasta da fotografia nas redes sociais vai delirar com esta oferta. Este kit de lentes para telemóvel é compatível com praticamente todos os modelos do mercado e vai potenciar, e muito, as possibilidade de capturar o momento perfeito. Este produto inclui um clipe para prender as lentes no smartphone, uma lente macro de 25x , uma lente grande angular de 0,62x , uma lente olho de peixe de 235° e uma lente de calidoscópio.

Kit traz várias lentes e um clip para as prender ao smartphone ver preço

Caneta multifunções

É uma espécie de canivete suíço, mas que também escreve. Um gadget multifuncional 9 em 1: caneta, nível de bolha, régua, chave de fendas (plana e cruzada), abre-garrafas, suporte para telemóvel, ponta para ecrã táctil e luz LED.

Esta caneta é um acessório prático com várias funções ver preço

Cheque oferta Amazon



O agrado também pode ser deixar a escolha do lado do destinatário do presente. Um cheque oferta para compras na Amazon também será bem-vindo a qualquer um dos amigos secretos que lhe toque em sorte... desde o chefe mais chato, até ao colega de quem mais gosta. Os valores e o estilo do cartão são personalizáveis.

Valores e estilo do cartão são personalizáveis ver preço