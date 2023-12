Raquetes e outros acessórios indispensáveis a quem pratica padel

Raquete indicada para iniciantes no padel que vão esporadicamente jogar com os amigos ver preço

Vamos arriscar dizer, à espera de não ofender os praticantes da modalidade, que o padel é uma espécie de mistura entre o ténis e o squash. Só que a maior particularidade é que, provavelmente, é um dos desportos onde mais se tem evoluído em Portugal, quer em infraestruturas, quer em número de praticantes. De certeza que sabe do que estamos a falar: um campo fechado, quatro praticantes e uma dinâmica semelhante a um jogo de ténis de pares, com a grande particularidade de as paredes fazerem parte integrante da forma como podemos, ou não, marcar pontos no campo do adversário.Com este artigo deixamos algumas indicações de raquetes e outros acessórios para cada fase do seu processo de evolução, e para que perceba quanto precisa investir para que isso aconteça.Os clubes e campos de padel crescem a ritmo muito elevado no país e há muita gente com a tentação de começar a praticar a sério, ou nem que seja para experimentar, ou só a pensar no convívio com os amigos.Se joga apenas esporadicamente e é um jogador de padel de nível principiante,. Leve e maleável, a raquete PR190 Kuikma está à venda na Decathlon, e disponível em duas cores diferentes.

Já faz do jogo um hábito

Se joga com frequência e já nota que na raquete não há a resposta pretendida, pode estar a precisar de um acessório mais evoluido. Para os jogadores de Padel de nível intermédio e que procuram uma raquete polivalente com um equilíbrio ideal entre potência e controlo, a PR560 tem a forma de uma gota de água e é muito confortável no manuseamento, graças à tecnologia Full EVA e à superfície de fibra de vidro.

Se pretende ver alguma evolução no seu jogo pode pensar em escolher esta raquete

Perder, nem a feijões

Se já faz do padel um estilo de vida e quer equipamento para um nível avançado espreite esta oportunidade. A raquete Adidas Adipower CTRL 3.2 está com um desconto assinalável. É perfeita para jogadores que procuram eficiência na defesa e boa precisão nas pancadas.

Raquete perfeita para quem quer uma boa resposta na defesa e pancadas precisas

Esta proposta da nova coleção da Starvie, uma das marcas mais destacadas da modalidade, apresenta esta METHEORA Dual 2024, uma raquete de controlo total, concebida para os jogadores mais exigentes. Graças à sua borracha de dupla densidade, permite adaptar-se a qualquer tipo de tiro, oferecendo sensacões de conforto em pancadas lentas e proporcionando um extra de explosividade em pancadas rápidas e ofensivas.

Este novo modelo da Starvie permite uma resposta precisa, quer em pancadas mais suaves ou mais fortes



Conforto também nos pés

A superfície dos campos de padel tende a ser bastante desgastante para o calçado. Escolha umas sapatilhas apropriadas para a modalidade, tal como estas da Munich, marca especializada em calçado com esta finalidade. Este modelo, Oxygen, está disponível em várias cores e tamanhos.

Escolha sapatilhas apropriadas para o desgaste dos campos de padel como estes Munich



Tudo bem guardado

É ainda fundamental ter um saco de desporto eficiente para levar todo o equipamento, já agora, com estilo. Esta proposta da Head é a mala de padel mais flexível e prática da marca; pode armazenar praticamente qualquer coisa e tem o tamanho ideal com compartimentos para raquetes e acessórios. As alças são ajustáveis e é feita em materiais reforçados para maior resistência.

Os compartimentos para as raquetes e outros acessórios tornam este saco muito prático