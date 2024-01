São Valentim está à porta! Quatro smartwatches para agradar à namorada

O design dourado e a bracelete metálica são a marca distintiva deste Popglory. Traz uma bracelete rosa de oferta ver preço

O Xiaomi Redmi Watch 3 tem um ecrã generoso de 1,83 polegadas e modos desportivos para profissionais e principiantes ver preço

O Toobur tem mais de 100 modos desportivos e um design sóbrio. A bateria aguenta facilmente 7 dias de utilização normal ver preço

O Zoskvee é um relógio elegante de 2 polegadas de ecrã que vem com uma bracelete metálica e outra de silicone. Também existe em dourado ver preço

Se está indeciso na escolha de um presente para a namorada no São Valentim, nós podemos dar uma ajuda. Temos a certeza que vai impressionar se escolher um smartwatch. Os relógios inteligentes ganham cada vez mais adeptos e, por muito menos do que imagina, há soluções muito competentes e carregadas de estilo para colocar no pulso da cara-metade.Em comum, estes modelos que sugerimos, têm modos desportivos,e outras aplicações muito úteis no dia-a-dia, mas também o facto de estarem em desconto!Agora só precisa escolher o relógio ideal com base no estilo, e garantimos que vai fazer um brilharete.