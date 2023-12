Uma máquina de cortar cabelo que pode usar da cabeça até aos pés

Os vários acessórios fornecidos no kit são adequados às diferentes zonas do corpo ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@cofina.pt

Todos os homens, sem exceção, precisam de uma solução destas. Uma máquina capaz de resolver problemas com barba e cabelo, a um preço de amigo. A Braun Series 7 11 em 1 traz um conjunto de acessórios que prometem uma depilação trasnversal e completa, desde o cabelo à barba, passando pelos incómodos pelos do nariz e dos ouvidos.. Está com mais de 30% de desconto na Amazon.A cabeça principal desta máquina é composta por lâminas de alto desempenho e totalmente seguras. Tem 17 combinações diferentes de comprimento para barba ou cabelo e dois acessórios de recorte inteligente para personalizar o penteado. Quando usada sem pente faz uma 'máquina zero' bastante eficiente. No kit de acessórios fornecidos chegam os pentes para os vários comprimentos desejados, um acessório para cortar os pêlos do nariz dos ouvidos, a base de carregamento e um saco para arrumação. É ainda fornecida uma Gillete Proglide para um acabamento de lâmina de barbeiro se for esse o seu desejo.