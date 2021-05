Acompanhe em direto os melhores treinos

A primeira semana da iniciativa conjunta do Record com a Multicare Vitality não podia ter corrido de melhor forma. Foram várias as pessoas que se juntaram – seguindo todas as normas de segurança, claro! – no Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, em Alvalade. O primeiro round totalizou duas centenas de participantes, sem contar com aqueles que acompanharam a iniciativa através de site do Record e da Flash, com todas as aulas a serem transmitidas em streaming. Agora, fica o convite para se juntar a nós no segundo round deste Record Lisboa Fit Multicare Vitality.

A agenda de aulas repete-se para mais uma semana de desporto ao ar livre, numa iniciativa que se estende até 3 de junho. Espera-se bom tempo nos próximos dias, por isso, não há desculpas para não entrar no jogo e dedicar o final do dia à prática de exercício físico.

Ganhou peso? Esta é a oportunidade para recuperar

A semana arrancou com uma aula de HIIT e esta terça-feira é dia de zumba. Na quarta, voltamos às aulas de peso corporal e a quinta-feira é dedicada ao cardio. A semana termina da melhor forma: uma aula de yoga.

Programa Record Lisboa Fit Multicare Vitality Até 28 de maio Jardim Vasco da Gama, em Belém Aulas às 18h: zumba (terça, 25), aulas com peso corporal (quarta, 26), cardio (quinta, 27) e yoga (sexta, 28)

Entre 31 de maio e 3 de junho Centro de Treino de Ténis do Jamor Aulas às 18h: HIIT (segunda, 31), zumba (terça, 1), aulas com peso corporal (quarta, 2), street yoga (quinta, 3)

Boa-disposição, competitividade, lazer e muita saúde. É este cenário idílico que pode esperar encontrar pelos locais de Lisboa que recebem estas aulas imperdíveis. Esta é a altura perfeita para recuperar a boa forma física.

"Isto é um incentivo à prática de exercício físico. Procuramos que as pessoas retornem à vida normal. Quem não tinha esse hábito, é importante que comece a ter. E depois, as pessoas que ganharam peso no confinamento podem também recuperar. É um incentivo à vida saudável", explica o marketing manager da Fidelidade, José Villa de Freitas, que não escapou à aula de cardio, sob orientação da personal trainer Tânia Silva.

"Correu tudo bem, com exercícios dinâmicos, desde corridas, deslocações e saltos. Posso dizer que um dos senhores que esteve aqui teria uns 70 e muitos anos, enquanto outra jovem não tinha mais de 17. Recomendo que venham", convida Tânia Silva, a personal trainer de cardio e peso corporal. "O exercício físico é fogo de vida. Ajuda as pessoas a estarem mais ativas e saudáveis. Faz bem ao corpo e à mente. A verdade é que as pessoas estão com menos capacidade cardiovascular, não aguentam tanto o ritmo", alerta o personal trainer especialista em HIIT, Johnny Oliveira.

"Foi espetacular. Houve espírito livre, boa vibração, foi tudo aquilo que se pede numa aula de zumba. É uma excelente opção de treinar e respirar ar puro. Ninguém sai de uma aula de zumba sem estar alegre e de bem com a vida", afirma a instrutora de zumba, Ricarda Sauer. "Numa altura de desconfinamento, as pessoas vieram cheias de coragem e energia para partilhar este momento. Têm consciência de que necessitam de fazer algo por elas, mas precisam de ser motivadas a mexerem-se", pede Jean-Pierre de Oliveira, instrutor de yoga.

Caras conhecidas entre os participantes

A apresentadora Isabel Silva e a atriz Helena Isabel, embaixadoras da Multicare Vitality, foram as convidadas especiais da semana de arranque desta iniciativa. Se Isabel Silva se aventurou no cardio, a atriz Helena Isabel fez questão de terminar a semana com uma boa dose de relaxamento na aula de yoga.

"Isto gera uma vitalidade no corpo e na mente que nos permite ter um dia mais leve, sem espaço para os pensamentos tóxicos. É fundamental para o meu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual", afirmou Isabel Silva.

"Sabe bem, tão bem, fazer exercício ao ar livre, ainda para mais depois do confinamento por que passámos. Habituei-me, durante esse período, a fazer aulas online... mas não é a mesma coisa", conta Helena Isabel.