Alerta: a PS5 está de volta às lojas

Do que estás à espera? Após alcançar recordes de vendas, a já icónica PS5, que se encontra apenas nos primeiros dois anos de vida do seu ciclo e esteve previamente esgotada, está – a pedido de todos os gamers – de volta, com stock em lojas de todo o país.

A Sony anunciou ainda o lançamento de imensos exclusivos incríveis, nomeadamente o novo PS VR2, que eleva para patamares jamais alcançados a experiência de realidade virtual, o PS Plus e o comando revolucionário DualSense Edge, além de outros exclusivos inéditos que estão mesmo (mesmo!) quase a chegar.

Nunca foi tão bom fazer parte do universo PS5.

Começa a tua viagem e joga sem limites

A tua PlayStation 5 permite-te viajar por mundos de jogo incríveis, embarcar em aventuras sem paralelo e viver experiências virtuais que despertam os sentidos ao mais alto nível e se confundem com a realidade.

PS5 é sinónimo de:

Velocidade relâmpago Imersão arrebatadora Jogos deslumbrantes

Com a nova consola vais poder desfrutar de um carregamento de jogos praticamente instantâneos com um SSD à velocidade da luz, um envolvimento hiper profundo com suporte para feedback hepático, gatilhos adaptativos e áudio em 3D, através de altifalantes de TV incorporados ou de auscultadores estéreo analógicos/USB, assim como uma nova geração de jogos PlayStation fenomenais.

Entende como a PS5 vai tornar o teu jogo intocável e elevar as tuas capacidades de gamer:

1. Viaja entre dimensões num abrir e fechar de olhos

O SSD ultrarápido maximiza as tuas sessões de jogo com tempos de carregamento quase automáticos para jogos PS5 instalados.

2. Design do jogo "Witness" revelado

A integração personalizada dos sistemas da consola PS5 permite aos criadores obter dados do SSD tão rapidamente que conseguem criar jogos de formas nunca antes possíveis.

3. Uma consola desenvolvida para criar gráficos impressionantes

• Explora ambientes realistas com a tecnologia Ray Tracing, que confere novos níveis de realismo com sombras naturais e reflexos aos jogos PS5.

• Desfruta de cores vibrantes. Com um televisor HDR, os jogos PS5 suportados ganham vida com uma gama de cores inacreditável.

• Desloca-te por mundos de jogo incrivelmente realistas. Jogabilidade suave e fluida com elevada taxa de fotogramas até 120 fps em jogos compatíveis, com suporte para saída de 120 Hz em ecrãs 4K.

• Usufrui de gráficos 4K nítidos. Os detalhes complexos ganham vida com o teu televisor 4Ke jogos PS5 compatíveis.

4. Descobre um mundo novo

• Joga mais de 4 mil títulos PS4 na tua consola PS5. Sim, estamos a falar a sério! Volta a jogar os teus títulos PS4 e PS VR favoritos com funcionalidades de retrocompatibilidade.

• Revisita êxitos melhorados. Os jogos melhorados permitem-te desfrutar de taxas de fotogramas mais rápidas e fluidas numa seleção de títulos PS4 e PS VR.

5. A diferença do áudio

• Tempest 3D AudioTech. Desde chamadas a colegas de equipa até à aproximação de predadores e outras ameaças, o mundo que te rodeia vai ganhar vida com estes auscultadores.

• Auscultadores sem fio com microfone PULSE 3D. Vive o momento em pleno com tecnologia ímpar de cancelamento de ruído e com captação de voz nítida.

Novidades e mais novidades!

Sente a nova realidade PlayStation VR2

Se ainda queres mais, convidamos-te a experimentar a próxima geração de jogos em realidade virtual com espantosos gráficos 4K HDR.

Estes jogos definem géneros e sensações sem igual, graças ao dispositivo revolucionário PlayStation VR2 e ao comando PlayStation VR2 Sense.

Os melhores jogos para iniciares a tua experiência PlayStation VR 2:

Horizon Call of the Mountain Gran Turismo 7 Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Jurassic World Aftermath Collection No Man’s Sky The Dark Pictures: Switchback VR Moss & Moss: Book I & II After the Fall Pavlov Pistol Whip Cities: Skylines VR CREED: Rise to Glory - Championship Edition

E porque não libertar o poder da tua consola PS5 com a PlayStation Plus?

Deixa-te ir na tua próxima grande aventura com centenas de jogos atuais e claro está os indispensáveis clássicos, avaliações por tempo limitado, modo multijogador online, descontos exclusivos para membros e uma série de vantagens adicionais, com três novas opções de subscrição. Não percas esta oportunidade.

Já pertences ao universo PlayStation Plus?

Subscreve ao serviço PlayStation Plus e desfruta de centenas de jogos PS5, PS4 e clássicos PlayStation. Escolhe entre três planos distintos e descobre o poder da tua consola!

A cereja no topo do bolo: aposta no comando sem fios DualSense Edge

O comando sem fios DualSense Edge é o primeiro comando premium da PlayStation 5 e é, sem dúvida alguma, a peça que faltava para fazeres um jogo perfeito.

Esta novidade topo de gama da Sony vai dar-te a vantagem que precisas para explorares todos estes mundos e uma infindável seleção de jogos e aventuras, com várias funções extras, como ajuste dos gatilhos, analógicos substituíveis, controlos ultrapersonalizáveis e perfis mutáveis, que te vão ajudar a adaptares-te a tudo e a tornar este comando totalmente teu, em torneios de nível profissional ou aventuras épicas de um verdadeiro jogador.

Tudo o que está incluído na embalagem do DualSense Edge

Comando DualSense Edge Cabo USB para USB-C Bloqueador para o cabo Três pares de analógicos Dois pares de paddles Bolsa de transporte



És tu quem comanda o teu jogo

Quer estejas a jogar sozinho, vás jogar a casa de um amigo ou a participar num torneio, o DualSense Edge foi feito para simplificar a tua vida em qualquer jogada. Este comando pode armazenar até três perfis customizados, que envolvem detalhes como configuração de botões, sensibilidade de analógicos, definição de zona morta e mais.

Assim, podes criar diferentes perfis – um para jogos de tiro, outro para corrida, outro ainda para ação... Ou seja, podes jogar sempre à tua maneira.

Uma das características imperdíveis do Edge é que todas as suas funcionalidades estão integradas no sistema operativo da tua PlayStation.

Por exemplo, se quiseres alterar o teu perfil e configurar a personalização dos botões ou a zona morta dos analógicos, só tens de premir o botão Fn e o botão de opções enquanto jogas para abrir o menu de personalização, onde rapidamente podes modificar todas as definições.

As funcionalidades imersivas e o conforto exclusivo do Edge permitem também escolher níveis variáveis de força e tensão nas pontas dos dedos com os gatilhos adaptativos dinâmicos, além de sentires as tuas ações e o ambiente simulado nos jogos através do feedback háptico e um microfone incorporado.

Mas há mais!

Cinco coisas que podes fazer com o teu comando DualSense Edge

1. Mudar as coberturas dos manípulos Tens três opções para alterar as coberturas dos manípulos, de forma a estares mais confortável durante o jogo, sem teres de sacrificar a aderência ou estabilidade.





2. Substituir os módulos dos manípulos Dia, noite, aos fins de semana… o limite não existe. Com o Edge vais poder jogar durante mais tempo com módulos do manípulos cambiáveis que podes comprar separadamente.





3. Usar os botões traseiros mapeáveis Na parte de trás do comando, vais encontrar conjuntos alternáveis de botões traseiros configuráveis para vários outros botões. Cada um possui um formato específico, sendo o primeiro semelhante a um pedal e o outro a um semicírculo. Dessa forma, os botões podem adotar funcionalidades específicas dos jogos e permitem realizar mais ações usando, por exemplo, somente um lado do comando.





4. Ajustar os gatilhos Aperfeiçoa a tua pontaria ajustando a sensibilidade dos manípulos e as áreas mortas do manípulo. Define a distância que os teus gatilhos percorrem e troca rapidamente entre perfis de controlo para que estejas sempre pronto para o próximo jogo. Podes até definir a intensidade da vibração.





5. Trocar rapidamente entre perfis de controlo O interface de utilizador no comando permite-te trocar rapidamente entre os teus perfis de controlos predefinidos, ajustar o volume do jogo e o equilíbrio do chat, para que as tuas configurações favoritas estejam sempre disponíveis.

Fica aqui a sugestão, antes que seja tarde: agarra de imediato a tua PS5, e junta ao carrinho todas as novidades incluídas neste universo.

Entra no universo da PS5 com os exclusivos lançados e fica a par das novidades a chegar no Facebook e Instagram da PlayStation Portugal.