AvaliarCarro.com dá-lhe o valor do seu carro usado em minutos

Se está a pensar vender um carro usado ou se precisa de saber o valor comercial de um veículo de forma objetiva, independente e profissional, o ideal é visitar o site www.avaliarcarro.com . Este serviço online de avaliação de carros gratuito faz a avaliação em um par de minutos.Luís Frazão, diretor executivo do AvaliarCarro.com, explica como funciona o serviço, a quem se destina e o que está a mudar na procura dos consumidores portugueses, como o aumento da venda de viaturas usadas de baixo custo para pessoas que antes se deslocavam de transporte público e que agora preferem utilizar viatura própria para garantir o isolamento social.Em Portugal, as vendas de veículos usados sempre foram superiores às de veículos novos. Até porque, muitas vezes, quem compra um veículo (novo ou usado) tem de vender o antigo (ou entregá-lo para retoma). É aqui que podemos ajudar.Se o carro estiver em bom estado, facilmente o poderá vender a uma empresa que compre veículos usados, pelo valor indicado na avaliação.A venda de viaturas novas caiu, devido à atual situação mundial de abrandamento económico. Também se registaram quedas na venda de usados, mas foram menores às registadas nos novos.No entanto, há alguns nichos de mercado que começaram a ter maior procura. Um deles é o das viaturas usadas de baixo custo. Quem as quer adquirir são, essencialmente, pessoas que, anteriormente, se deslocavam de transporte público e que agora preferem utilizar viatura própria, de forma a garantir o isolamento social.A necessidade de distanciamento social trouxe, também, durante os meses de verão, uma maior procura por autocaravanas, o que poderá ser um nicho de mercado a explorar.Nas grandes cidades assiste-se a uma cada vez menor utilização do automóvel, em detrimento de outras formas de mobilidade. Deste modo, quem habita no centro das cidades opta, muitas vezes, por não ter um automóvel. Esta tendência poderá constituir um desafio para os operadores do setor, que poderão ter de lidar com uma menor procura, por parte deste público.A crescente digitalização da economia, e dos métodos de trabalho, trouxe também uma menor necessidade da aquisição de viatura própria, tendo em conta que, hoje em dia, o teletrabalho é, e será, uma tendência em crescimento.Outro dos desafios que o setor automóvel enfrenta é a transição exigida por questões ambientais e legais, para tornar as viaturas menos poluentes. As marcas de automóveis terão de cumprir as quotas autorizadas para as emissões de CO2, a fim de evitar o pagamento de coimas.A investigação e o desenvolvimento necessários poderão, a curto prazo, trazer alguns constrangimentos financeiros aos fabricantes de automóveis.A este nível, além das obrigações legais, há ainda outros desafios. Os consumidores mais ativos ambientalmente optam, hoje em dia, pela bicicleta ou por outras formas de deslocação. Os fabricantes terão de tornar os automóveis cada vez mais seguros, ambientalmente, de forma a responder às necessidades deste público.A grande diferença que marcamos está relacionada com a credibilidade da avaliação, que é feita por uma entidade independente. A maioria dos avaliadores existentes pertence a empresas que comercializam usados.Outra das grandes diferenças existentes tem a ver com a facilidade de utilização. Como dispomos de uma base de dados extremamente completa, quando o utilizador insere a matrícula não precisa de dar muito mais informações sobre o carro.A metodologia utilizada é, também, um fator distintivo. O valor de um produto é determinado pelo mercado, consoante a oferta e a procura. Sabemos por quanto estão a ser vendidos, em Portugal, carros iguais ou semelhantes ao veículo que está a ser avaliado. E é com base nessa informação que indicamos o valor.Quando o utilizador insere uma matrícula, acedemos à informação pública sobre o veículo, nomeadamente, o seu número de chassis. Essa informação permite identificá-lo na nossa base de dados e aceder aos seus dados técnicos.A seguir, consultamos o nosso registo de milhares de transações de veículos efetuadas no país, e, com base em algoritmos numéricos e estatísticos, estimamos o valor atual da viatura.A avaliação é grátis e anónima. Apenas pedimos o endereço de email aos utilizadores que pretendam adquirir serviços extras.Em Portugal, o parque automóvel, nos ligeiros, é composto por mais de 6 milhões de veículos. O público-alvo do AvaliarCarro.com é constituído, exatamente, pelos proprietários dessas viaturas, quer sejam profissionais do setor ou não. Qualquer cidadão que tenha um carro pode fazer a avaliação, para saber qual o seu valor atual.Qualquer proprietário de um veículo pode necessitar de o vender, rapidamente, por diversos fatores: emigração, compra de carro novo, partilha de bens, ou outros. O AvaliarCarro.com facilita todo este processo, possibilitando uma venda rápida, a um valor justo e de mercado.Não necessitando de vender, poderá surgir a necessidade de provar/demonstrar o valor de um veículo, por exemplo, num litígio em tribunal, ou na importação de um carro. Aí também poderemos ajudar.O AvaliarCarro.com foi lançado ao público no dia 16 de setembro de 2020. Têm sido efetuadas, em média, mil avaliações por dia.O sistema de avaliação do AvaliarCarro.com já existe, há algum tempo, e, por isso, está perfeitamente testado e implementado.Numa altura em que o comércio digital cresce, em todos os setores de atividade, um avaliador de veículos online, fácil e rápido faz todo o sentido!O valor da avaliação é calculado com base nas transações reais ocorridas no mercado português.Neste momento, o número de transações, em Portugal, de carros híbridos ou elétricos é bastante inferior ao número de compras e vendas de veículos com motor a combustão.Apesar desta diferença, as estimativas serão sempre feitas da mesma forma, recorrendo ao nosso registo de transações e dados, recolhidos diariamente de mercado português.O AvaliarCarro.com está focado, essencialmente, na avaliação. Queremos providenciar uma avaliação que seja feita de uma forma objetiva, independente e profissional.Por isso, não temos qualquer benefício em apresentar um valor superior ou inferior ao que o carro vale. Apresentamos o valor de mercado, com base em milhares de transações que acontecem diariamente no mercado português.No final da avaliação, só para os utilizadores que assim o desejarem, podemos pôr potenciais compradores em contacto com o proprietário da viatura. No entanto, este é um serviço opcional, que só acontece se assim for solicitado pelo utilizador.O nosso objetivo é fornecer, ao proprietário do veículo, uma avaliação fidedigna, efetuada por uma entidade externa e independente, baseada na realidade do mercado português.A avaliação do AvaliarCarro.com é feita com base no nosso registo de milhares de transações de veículos, que acontecem diariamente no nosso país. Utilizamos algoritmos, numéricos e estatísticos, para dizer ao proprietário quanto vale o seu carro, de acordo com os valores a que estão a ser vendidos carros iguais em Portugal, na data em que é feita a avaliação.Oferecemos ao proprietário a possibilidade de receber, no seu email, propostas de compra da sua viatura. Este serviço é gratuito.Quando o proprietário assinala que pretende receber estas propostas, é enviado um email automático para alguns operadores do setor automóvel, que, com a maior brevidade possível, contactam o proprietário.Ou seja, as propostas de compra dos veículos não são feitas por nós, mas sim por empresas de comércio automóvel. O proprietário poderá selecionar qual das propostas prefere.O nosso core business são as avaliações de veículos. É aí que temos todo o nosso know-how. O envio de propostas de compra é um extra que proporcionamos. Apenas pomos o proprietário em contacto com potenciais compradores. A partir daí, é tudo tratado diretamente entre o proprietário e as empresas interessadas em comprar.A avaliação é, realmente, grátis e pressupõe que o veículo tem uma quilometragem média, anual, de acordo com o segmento a que o carro pertence. No entanto, caso o proprietário pretenda uma avaliação que inclua o valor real de quilómetros da viatura, terá de adquirir uma Ficha Técnica exata e detalhada.Esta ficha tem um valor de avaliação ainda mais exato, de acordo com a quilometragem real do veículo. Também tem em conta o impacto dos opcionais existentes nesse veículo.Além da Ficha Técnica, disponibilizamos, também, Declarações de Avaliação, que podem ser encomendadas através do site. As Declarações de Avaliação poderão ser posteriormente entregues a outras entidades, tais como: seguradoras, tribunais, finanças ou alfândegas. Caso o utilizador pretenda um pacote de avaliações (várias viaturas), também disponibilizamos esse serviço.Para adquirir qualquer um destes serviços, o utilizador deverá efetuar a avaliação gratuita online. No final dessa avaliação, irá aparecer um formulário, em que poderá selecionar qual o serviço que pretende.