Caetano Car Market está de volta com grandes marcas a preços imbatíveis

Comprar um carro podia ser uma tarefa complexa. Entre procurar o modelo certo, comparar preços, tomar a decisão final e, por fim, aguardar a entrega do carro... "Podia" ser complicado, se não existisse o Caetano Car Market, o evento automóvel que tem carros como ninguém. São mais de 5 mil carros disponíveis, novos, seminovos e usados – e até motos! –, de 20 marcas, para entrega imediata e a preços promocionais. É aqui que vai encontrar o modelo perfeito para si ao melhor preço. De 5 a 9 de julho, o Caetano Car Market abre portas a um universo de sonho com as melhores ofertas.

Carros como ninguém

Entre 5 e 8 de julho, este grande evento abre as portas a todos os concessionários Caetano Retail de norte a sul do país, em mais de 50 pontos de venda, e em caetanocarmarket.pt. Já o último dia do evento (dia 9 de julho) decorre, exclusivamente, no Caetano Retail Park Gaia – o grande complexo automóvel da Caetano Retail na Madalena, Vila Nova de Gaia, junto à saída para Espinho na A1, com centenas de viaturas em exposição durante os cinco dias do evento – e online.

20 marcas à disposição no Caetano Car Market a preços imbatíveis Audi, BMW, BMW Motorrad, BYD, Dacia, Hyundai, Lexus, Mercedes-Benz, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota e Volkswagen e Carplus, marca do Grupo Salvador Caetano dedicada à comercialização de viaturas usadas multimarca.

Os preços que vai encontrar no Caetano Car Market são únicos e válidos apenas durante os cinco dias do evento. Dizer que este é o sítio perfeito para fazer o negócio da sua vida parece um pouco ambicioso aos olhos de quem não conhece as oportunidades. Por isso, veja por si mesmo.

Reserva online e acesso antecipado

Para que o evento seja acessível a todos sem qualquer condicionante, grande parte do stock do evento estará disponível no site oficial do Caetano Car Market, no qual pode obter informações acerca dos modelos preferidos, agendar uma visita física e reservar qualquer uma das viaturas usadas disponíveis por apenas €99. Este valor será abatido no preço final do modelo e, se mudar de ideias nas 72 horas seguintes à reserva, pode cancelá-la e ter direito à restituição do investimento, estando livre de qualquer tipo de risco.

Pode ainda ter acesso ao stock 24h antes de o evento arrancar. Só precisa de fazer a marcação no site do evento até 3 de julho.

O que é que o Caetano Car Market tem? Carros para todos, como ninguém

A gasolina, a diesel ou elétrico, o Caetano Car Market tem. Se preferir pequenos, compactos, ou uma carrinha, o Caetano Car Market tem. Se procura uma viatura para o seu negócio, vai encontrar opções desde pick-ups a carrinhas comerciais. De dois, cinco ou sete lugares… E para a família? Também tem! Há de tudo: monovolumes, carrinhas familiares, SUV e crossovers. Com a vantagem ainda de receber €400 de oferta para usufruir em serviços oficinais se realizar a compra de uma viatura no Caetano Car Market.

Caetano Car Market Mais de 5000 carros Oferta de €400 em serviços de oficina Preços especiais durante cinco dias Mais de 20 marcas à sua disposição Entregas gratuitas em qualquer zona de Portugal continental Mais de 50 pontos de venda de norte a sul do país Acesso 24 horas ao stock online mediante marcação Carros novos, seminovos e usados para entrega imediata

O Caetano Car Market é organizado pela Caetano Retail, empresa do Grupo Salvador Caetano dedicada à comercialização de viaturas em Portugal, e vai já na 5.ª edição. Este ano, o evento regressa com uma nova imagem, mas o mote de sempre: "O que é que o Caetano Car Market tem? Carros para todos, como ninguém."

Garanta um lugar exclusivo no evento, escolha uma ou mais marcas, agende uma visita para o dia e a hora que lhe for mais conveniente e garanta o melhor negócio. Não perca a oportunidade que o Caetano Car Market tem para si, com todas as garantias de que está a fazer a escolha certa. Visite o site do evento para ver todos os modelo disponíveis e reserve online.