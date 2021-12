Casino online: as sete melhores slots para jogar neste Natal

O Natal é sinónimo de alegria e diversão e, no casino online da Solverde.pt, a época festiva não foge à regra. Entre ofertas diárias e estreias de novos jogos, o vasto catálogo de slots natalícias é sempre o principal destaque durante o mês de dezembro. Neste artigo, vai encontrar algumas das melhores slots com a temática de Natal, bem como outros jogos favoritos dos jogadores da Solverde.pt, que são garantia de diversão o ano inteiro no maior casino online do país!

1. Jingle Spin

Este jogo, desenvolvido pela NetEnt, é composto por uma grelha clássica de cinco rolos e conta com 20 linhas de pagamento. O ambiente natalício salta de imediato à vista, com um estilo de animação muito próprio, cores vivas e, claro, muitos elementos de Natal, não só nos símbolos que compõem os rolos, mas também na árvore de Natal ou nos gnomos em redor da grelha de jogo.

Entre as funcionalidades, encontram-se os habituais símbolos Wild, free spins e ainda uma roda da fortuna, na qual podem sair quatro bónus de enfeites natalícios diferentes – os enfeites podem ser mais free spins, símbolos Wild especiais, um bónus de moedas ou uma oferta surpresa. Como é hábito nos jogos do estúdio NetEnt, a slot Jingle Spin está otimizada na perfeição para dispositivos móveis.

2. Caramel Hot

Um clássico dos casinos online, a slot Caramel Hot da EGT foi redesenhada com um tema de Natal, aliando a magia desta época ao aspeto delicioso do jogo original. Nos rolos, é possível encontrar símbolos como enfeites de Natal, prendas ou globos de neve, bem como a tradicional maçã caramelizada. Caramel Hot é um jogo tradicional, mas conta com alguns truques debaixo da manga. Nomeadamente, a funcionalidade de gamble, que deverá atrair os jogadores mais arrojados, enquanto os quatro jackpots são promessa de altos prémios e multiplicadores. Esta é uma slot de alta volatilidade e se procura adrenalina aliada à diversão, tem aqui o jogo certo para este Natal.

3. Santa’s Village

A nova slot da Habanero leva-nos à aldeia do Pai Natal em Santa’s Village, com uma grelha clássica de 5x3, mas que conta com um twist: uma linha de pagamento horizontal! De resto, como é hábito neste estúdio, este é um dos jogos de Natal mais bonitos que podemos encontrar no casino online da Solverde.pt.

Desde a imagem de fundo aos símbolos e às animações, tudo conta com um detalhe e brilho muito próprios da época natalícia. Quanto à jogabilidade, há bónus, uma funcionalidade mapa que funciona como jogo tabuleiro e que pode ajudar a desbloquear novos prémios e as clássicas re-spins. Esta é uma das slots com mais charme natalício que se pode encontrar e que combina na perfeição uma jogabilidade simples com algumas funcionalidades únicas e inovadoras.

4. The Nutcracker

Se procura uma slot de Natal com uma jogabilidade simples e direta, então o jogo The Nutcracker, da iSoftbet, é a escolha para si. Com cinco rolos e 20 linhas de pagamento, funcionalidades de free spins que permitem ganhar até 5.000x o valor da aposta e uma volatilidade média, esta slot é ideal para jogadores dos mais novatos aos mais experientes.

O ponto forte do jogo é mesmo o tema. Inspirado no famoso ballet "O Quebra-Nozes", tudo o que vamos ver no ecrã é alusivo à obra de Tchaikovsky, desde os símbolos à música de fundo.

5. Lord Of The Ocean™

Lord Of The Ocean é uma das slot mais divertidas no catálogo da Solverde.pt. Este jogo, desenvolvido pelo estúdio Greentube/Novomatic, conta com cinco rolos e 10 linhas de pagamento, inseridos numa temática fascinante da mitologia grega e do poder dos oceanos. Uma aventura subaquática que conta com muitos tesouros escondidos e, para os alcançar, terá a ajuda de símbolos Wild e scatter, a funcionalidade de free spins e, claro, a sorte dos deuses! Apesar de ser uma slot de volatilidade média-alta, a Lord Of The Ocean tem multiplicadores altos e deu alguns dos maiores prémios do ano no casino online.

6. Sweet Bonanza

A Sweet Bonanza é uma slot machine criada pela Pragmatic Play e que conta com funcionalidades bónus incríveis, multiplicadores e jogadas grátis. Assim que abrimos o jogo pela primeira vista, notamos de imediato uma explosão de cores e sons, com gráficos esteticamente alegres e divertidos inspirados na temática essencial do jogo – os doces. São também estes doces e frutos que compõem a grelha de 6x5… mas o elemento mais apetecível desta slot é mesmo a funcionalidade de prémios, que elimina as linhas de pagamento tradicionais para premiar os jogadores independentemente das posições dos símbolos nos rolos. Desta forma, a Sweet Bonanza torna-se uma slot única e que promete horas de diversão!

7. Wolf Gold

O jogo Wolf Gold é uma das principais slots do estúdio Pragmatic Play e é também um dos jogos mais procurados pelos jogadores da Solverde.pt no ano de 2021… e com muitas razões! Esta slot conta com o deserto americano como tema central. Os animais selvagens e paisagens aqui ilustrados são dos mais belos de qualquer jogo de casino online. Depois há a jogabilidade, uma slot simples com uma grelha de cinco rolos e com 25 linhas de pagamento, mas que tem funcionalidades como free spins, símbolo scatter e o Money symbol, que desbloqueia uma ronda de bónus na qual pode jogar um de três jackpots incríveis!

Aliando grafismos espetaculares a uma jogabilidade divertida e com a possibilidade de muitos prémios, não é de espantar que este jogo seja um clássico do casino online.

Agora que já conhece alguns dos melhores jogos para este Natal no casino online, está na altura de ir até à Solverde.pt, e aproveitar as ofertas de registo: são 100 jogadas grátis assim que se registar, numa seleção de jogos escolhidos especialmente para os novos jogadores, e ainda um bónus de boas-vindas até €500! Crie a conta e comece já a desfrutar de toda a emoção em jogo nesta quadra natalícia.