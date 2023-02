Conheça o melhor site de encontros para não deixar o amor fora de jogo

O online dating veio para ficar e cada vez mais é o método escolhido na procura do amor. O mais difícil é que esses encontros e partilhas culminem num relacionamento para toda a vida. Foi com este "problema" em mente que, em 2014, nasceu uma solução para os portugueses mais românticos não perderem a esperança no amor. O Felizes.pt, site português de encontros, foi criado com a missão de fazer frente às plataformas de encontros já existentes no mercado e com o objetivo de construir relações sinceras e duradouras.

"No Felizes.pt sabemos a importância e o impacto que uma relação amorosa tem na vida das pessoas e, por isso, trabalhamos todos os dias para proporcionar uma experiência de online dating positiva e segura a todos os nossos utilizadores", comenta Rui Sousa, fundador do Felizes.pt.

Ponto de encontro para o amor

Estar apaixonado não é, nem deve ser, um privilégio apenas dos jovens casais. Por isso, além de ser um espaço que sugere um ambiente para mais do que uma simples relação ocasional, o Felizes.pt é o ponto de encontro para pessoas com mais de 30 anos que procuram uma segunda oportunidade no amor. A idade dos utilizadores tem vindo a aumentar, situando-se atualmente nos 41,4 anos, idade média superior à dos tradicionais utilizadores de plataformas de online dating (25-34 anos).

"Obrigado a vocês 'Felizes' pela oportunidade que me deram, pois encontrei uma pessoa compatível comigo. Uma pessoa excecional, que fala a minha língua, que me completa, a minha alma gémea, o homem dos meus sonhos. Obrigada!", diz Ana Sintra, 51 anos, utilizadora do Felizes.pt.

O caminho para um final feliz

Os números não mentem, de acordo com dados revelados pelo portal de encontros Felizes.pt, 117.497 divorciados aderiram ao online dating durante este ano, o que corresponde a 40% dos utilizadores da plataforma. O Felizes.pt apurou ainda que o número de mulheres divorciadas é superior ao número de homens, sendo que mais de 67 mil são mulheres e 50 mil são homens.

Através de uma divulgação do Censos 2021, sabe-se que o número de pessoas divorciadas ultrapassou, pela primeira vez, o número de pessoas viúvas, e que 43,5% das pessoas em Portugal estão solteiras. A população com estado civil "casado" representa atualmente 41%, uma redução em 2,2 pontos percentuais face a 2011. São cerca de 4,2 milhões de portugueses casados, menos que os cerca de 4,5 milhões de solteiros.

Para os divorciados ou recém-solteiros, tudo aponta para que a procura online seja uma jornada com um final feliz, sendo que o site de encontros do Felizes.pt dispõe de quase 8 mil testemunhos de pessoas divorciadas que encontraram o amor desta forma.

Relações que começam online podem durar mais

De acordo com um estudo feito pela Universidade de Chicago, que tem como autor principal John Cacioppo, e a que o Felizes.pt teve acesso, cerca de 30% das relações duradouras hoje em dia começaram online, em comparação com apenas 19% entre 2005 e 2014. Os investigadores encontraram uma pequena, mas notável, diferença entre as relações que começaram na internet e as que começaram na "vida real": as pessoas que se conhecem online têm uma probabilidade ligeiramente menor de se divorciarem, comparativamente com as que se conhecem offline.

"Recomendo este site a qualquer pessoa. Conheci um homem muito interessante tanto fisicamente como intelectualmente. Estou muito feliz porque corresponde ao perfil de pessoa que eu procurava. Obrigada ao Felizes.pt pelo serviço fantástico prestado", diz Maria, utilizadora do Felizes.pt.

Match perfeito: personalidade é o foco

Outro elemento diferenciador face a outras plataformas de encontros é o facto de não ser obrigatório o upload de imagens no perfil, podendo ser substituído por um avatar. O Felizes.pt acredita que o match com base na afinidade intelectual e nos traços de personalidade tem mais sucesso do que o match baseado em fotografias, e, por isso, a descrição do utilizador é mandatária: tem de incluir características físicas, bem como outras questões sobre interesses pessoais, com vista à proteção e segurança dos restantes utilizadores. Esse fator promove maior seriedade e maturidade à plataforma, privilegiando a personalidade sobre o aspeto físico.

O mundo dos encontros pode ser frustrante e desanimador, especialmente para os mais introvertidos. Todo o processo é desafiante, desde ter a coragem para iniciar uma conversa até ao momento do encontro. O Felizes.pt ajuda a tornar o processo mais fácil, substituindo o confronto inicial por uma conversa honesta.

Este site de encontros já juntou mais de 15 mil casais e continua a proporcionar um safe space para todos aqueles que procuram mais do que um encontro passageiro.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Felizes.pt