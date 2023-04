Cristiano Ronaldo já mudou a vida a mais de 50.000 pessoas

Cabelo é sinal de juventude e em muito contribui para a autoconfiança. Quem tem falta de cabelo tende a sofrer com problemas de autoestima. A boa notícia é que tudo está a um passo de mudar. A solução para os problemas de perda de cabelo está na Insparya, o grupo de saúde capilar fundado por CR7 e Paulo Ramos, CEO da empresa, que sofreu de alopécia em jovem e decidiu criar a Insparya para que outras pessoas não tivessem de passar pelo mesmo.

Através de intervenções que resultam de anos de investigação e de uma tecnologia única, desenvolvida no Insparya Science and Clinical Institute, é possível ter uma solução definitiva para a alopécia, a doença que se caracteriza por uma perda aumentada de pelos/cabelos numa área corporal, habitualmente no couro cabeludo, que no caso mais comum é designada de calvície (ou alopécia androgenética).

Se sofre com calvície ou queda de cabelo e deseja recuperá-lo, só há uma jogada a fazer: marcar uma consulta gratuita numa das clínicas de um dos melhores jogadores do mundo.

Que o diga Madjer, já que estamos a falar de melhores jogadores do mundo (sim, sim, estamos mesmo a falar desse Madjer, do futebol de praia!), um dos muitos pacientes que já viram a sua vida mudar com o tratamento capilar da Insparya.

"Olhava para o espelho e não me sentia bem. Os resultados estão fantásticos. Ver esta transformação é algo espetacular. Quando colocamos a saúde nas mãos de especialistas, convém que tenha a investigação por trás e saibam o que estão a fazer."

Transplante capilar é a solução definitiva

A Insparya conta já com 14 anos de experiência e mais de 50.000 pacientes satisfeitos com o resultado do transplante. Soma anualmente Prémios e Distinções como Prémio Cinco Estrelas 2023 e Escolha do Consumidor 2023.

Transplante Capilar com o Método Insparya é um procedimento médico, realizado em regime ambulatório, com anestesia local e sem contraindicações, através do qual são implantadas no paciente unidades foliculares da zona dadora nas zonas com alopécia. Realizado por uma equipa clínica especializada, bem como através de uma tecnologia inovadora, trata-se de um processo minucioso.

Através de uma técnica própria exclusiva, a Insparya oferece aos seus pacientes uma combinação entre experiência, especialização e inovação tecnológica em todas as fases do transplante.

Tecnologia inovadora

Sabia que CR7 fundou um grupo clínico de saúde capilar que promete executar transplantes capilares com a tecnologia mais inovadora e eficaz que existe no mercado? A verdade é que não esperávamos outra coisa de Cristiano Ronaldo.

O BotHair® Ultra Plus é um dispositivo que representa um passo gigantesco no setor dos transplantes capilares, já que melhora consideravelmente a precisão da extração e aumenta a quantidade das unidades foliculares que são extraídas, em menor tempo.

O projeto encontra-se em processo de certificação e, em breve, estará presente em todas as clínicas Insparya, em Portugal, Espanha e Itália.

Vantagens do BotHair® Ultra Plus

→ Procedimento rápido e indolor, após anestesia local. Em apenas 6 horas é possível efetuar o procedimento.

→ Seleção das melhores unidades foliculares para um crescimento ótimo do cabelo após o transplante.

→ Implantação do maior número de unidades foliculares num único dia.

→ Sem cicatrizes lineares visíveis na área doadora e com os resultados mais naturais.

→ Processo semiautomatizado.

→ Acompanhamento pós-transplante personalizado de 18 meses.

Programas de financiamento personalizado

Para que os tratamentos de saúde capilar sejam adaptados especificamente às necessidades de quem procura ajuda, a Insparya oferece programas de financiamento personalizado. Seja qual for o ponto de partida, existirá sempre uma solução e, na Insparya, estará sempre em boas mãos.

Investigação é prioridade

O Grupo Insparya é o único grupo clínico da saúde capilar em Portugal que possui a certificação internacional de qualidade e destaca-se por ser o único grupo especializado em saúde capilar que investe mais de dois milhões de euros em investigação tecnológica e científica para o desenvolvimento da própria tecnologia e para atingir avanços tão importantes como a clonagem de unidades foliculares em células estaminais.

O grupo é referência no setor do diagnóstico e de tratamentos capilares e é o único que dispõe de um centro de investigação e desenvolvimento tecnológico, o Insparya Science and Clinical Institute, dirigido pelo médico Carlos Portinha (OM – 38073). É a única empresa do setor que trabalha em várias áreas de investigação biológica, tecnológica e robótica para apresentar os tratamentos mais completos e eficazes.

O grupo está atualmente comprometido com um plano de expansão internacional robusto destinado a convertê-lo no maior grupo mundial de transplantes capilares. Conta com uma equipa de mais de 400 profissionais, especialistas nas áreas de engenharia, mecânica e, claro, medicina.

O que é a alopécia androgenética ou calvície comum?

É o caso mais comum de alopécia, no qual se verifica um processo de miniaturização do folículo capilar (o órgão produtor de cabelo), com consequente produção de cabelo progressivamente mais pequeno e mais fino, até que se produz um cabelo tão débil que não alcança a superfície da pele e se desenvolve uma área calva.

Como funciona o Transplante Capilar com Método Insparya?

Este é um procedimento médico através do qual são implantadas unidades foliculares da zona dadora nas zonas com alopécia e trata-se de um procedimento realizado em regime ambulatório, com anestesia local e sem contraindicações.

Especialização em Saúde Capilar

Todas as clínicas do Grupo Insparya, além das salas para transplantes capilares, disponibilizam um serviço completo em saúde capilar. Estes tratamentos preventivos visam retardar o envelhecimento e a queda de cabelo.

O ActivePlasma (PRP), que retarda a deterioração da célula da unidade folicular, o Capacete de Fotobiomodulação, que permite o estímulo da produção de cabelo mais forte, resistente e mais luminoso, com recurso à Luz Laser de Baixa Intensidade, ou a Mesoterapia Capilar, que consiste na bioestimulação e na nutrição capilar baseada em nutrientes da fórmula exclusiva MesoHair+, desenvolvida no Centro de Investigação no Porto, são apenas alguns dos exemplos de tratamentos que contribuem para o retardar desta condição. Adicionalmente, a Mesoterapia Capilar pode ser realizada tanto numa das clínicas como em casa com o kit Insparya MesoHair+ Home, que inclui um mini-roller para uma aplicação simples no conforto do seu lar.

Pedir a ajuda de um especialista, e muitas vezes uma intervenção clínica, para tratar a calvície é algo cada vez mais comum. Se sofre com calvície ou queda de cabelo e sente que este problema é uma preocupação constante, não desespere mais. Peça uma avaliação gratuita no site ou através do 800 913 333.