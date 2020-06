De volta ao jogo

As saudades do desporto ao vivo e da adrenalina de competir são muitas. Sentimos falta do caráter, da paixão, da emoção e da vontade de ganhar. Sentimos falta de gritar vezes sem conta, de levar as mãos à cabeça, de rir e até de chorar. Como dizia o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, as pessoas conseguem viver sem futebol, mas "viverão pior", "serão mais pobres", "faltará o prazer estético, a emoção, a alegria, a comunhão, a paixão". "Viverão", é certo, mas viveremos para deixar a chama bem acesa!

Não esperes mais! Se tens saudades do desporto ao vivo e da adrenalina de competir, aproveita o desconto de 30% na subscrição do PlayStation Plus, que te permite competir online com os teus amigos ou, se nenhum estiver à altura, desafiar os mais de 40 milhões de jogadores pelo mundo fora. Não deixes também escapar o preço especial do FIFA20: apenas €9,99!

Cria o teu jogador perfeito, constrói a tua equipa de sonho, escolhe um equipamento e expressa o teu estilo de jogo em campos, terraços e ruas de todo o mundo. Compete com amigos e rivais. Junta-te a eles no sofá virtual e experimenta a sensação de voltar aos jogos. Ainda há muito para jogar esta temporada! O FIFA20 dá vida ao desporto-rei em estádios icónicos, onde podes disputar partidas online em competições internacionais de topo, incluindo a UEFA Champion’s League.

Os 10 jogadores mais rápidos do FIFA20 1. Adama Traoré, Wolverhampton - Velocidade: 96 2. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain - Velocidade: 96 3. Achraf Hakimi, Borussia Dortmund - Velocidade: 96 4. Leroy Sané, Manchester City - Velocidade: 96 5. Daniel James, Manchester United - Velocidade: 95 6. Kensuke Nagai, FC Tokyo - Velocidade: 95 7. Iñaki Williams, Athletic Bilbao - Velocidade: 95 8. Jürgen Damm, Tigres UANL - Velocidade: 95 9. Kingsley Ehizibue, Colonha - Velocidade: 95 10. Moussa Diaby, Bayer Leverkusen - Velocidade: 94

Preços especiais do Days of Play

Jogar com os amigos online na PS4 só é possível com a subscrição do PlayStation Plus, um serviço que junta uma comunidade enorme de subscritores em todo o mundo. Além do acesso ao multijogador online, tem outra vantagem de peso: dois jogos por mês sem custos adicionais. Em junho, estão disponíveis os jogos Call of Duty World War II e Star Wars Battlefront II. Mas as vantagens não se ficam por aqui! A subscrição dá-te ainda a hipótese de ter 100 Gb de armazenamento online na cloud – o que te permite guardar o progresso no jogo e retomar depois as aventuras onde as deixaste, em qualquer consola em que inicies sessão! – e acesso a descontos e conteúdos exclusivos na PlayStation Store.