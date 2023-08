Escolher uma casa de apostas desportivas

Conteúdo patrocinado

As apostas desportivas online estão a ganhar cada vez mais popularidade em Portugal e é fundamental saber como escolher o site certo para apostar, considerando fatores importantes desde a segurança e a regulamentação, às odds e ofertas disponíveis.

Licenciada pelo SRIJ, entidade reguladora do jogo online em território português, a Solverde.pt posiciona-se de imediato como uma casa de apostas online segura, onde qualquer um pode jogar com confiança e usufruir de vários métodos de depósito e levantamento, podendo mesmo efetuar levantamentos a partir de 1 cêntimo.

Como Apostar com as Melhores Odds

Chegada a hora de começar a apostar, a principal questão com que qualquer novo jogador se depara é simples: como conseguir apostar com as melhores odds?

Na Solverde.pt é fácil responder a esta questão. Além de apresentar regularmente as odds mais elevadas do mercado, a casa de apostas desportivas portuguesa tem várias ofertas que permitem ao jogador apostar com odds reforçadas, que apresentam um incremento nos ganhos possíveis em relação à odd regular desse mercado.

Os Exclusivos Solverde são a jóia da coroa nesta oferta. Com incrementos que chegam a permitir ganhar o triplo da odd original em eventos e mercados bastante procurados pelos apostadores, estas ofertas garantem ao jogador que está a apostar com a melhor odd disponível no mercado.

Só em Exclusivos, a Solverde.pt já deu mais de 100.000€ extra em ganhos graças às odds melhoradas.

Também as Bet Boosts e as Power Odds, lançadas diariamente e em vários desportos, são outro tipo de odds reforçadas Solverde.pt que permitem aumentar os ganhos em alguns dos mercados mais populares, em desportos como o futebol, ténis ou o basquetebol, entre muitos outros.

Descobre as Ofertas no Free Bet Club

Um dos tipos de ofertas mais conhecido entre os jogadores de apostas desportivas são as Free Bets.

E foi a pensar nos jogadores que a Solverde.pt lançou o seu Free Bet Club, onde os jogadores podem ser recompensados com Free Bets todos os dias. Para entrar neste clube exclusivo, basta começar a apostar.

Há ofertas para todos os gostos, a começar pelos fãs de apostas ao vivo que podem ganhar free bets diariamente, ao fazer 5 apostas ao vivo num dia, nos seus desportos e eventos favoritos.

Já quem prefere as apostas múltiplas, tem duas ofertas à sua medida:

A Múltipla+, que consiste na oferta de uma free bet semanal a quem realizar 5 apostas múltiplas por semana.

E a Múltipla+ Segura, uma oferta cashback na forma de uma free bet até 100€, no mesmo valor da aposta original, caso esta seja perdida apenas por uma seleção (mínimo de 5 seleções).

Todas as estas ofertas são válidas em qualquer desporto ou evento na Solverde.pt.

Começar a pensar na nova época

Com a nova época do futebol nacional e europeu a arrancar, esta é a altura ideal para qualquer fã do desporto-rei se juntar à Solverde.pt.

Para além das vantagens já mencionadas, os novos jogadores ganham 30€ em free bets se colocarem uma aposta de 10€ nas primeiras 72 horas depois do registo no site. Receberão 3 free bets de 10€ que podem usar numa free bet ao vivo, uma free bet múltipla e uma free bet livre.

Esta é uma maneira ideal para novos apostadores se começarem a familiarizar com as centenas de apostas disponíveis diariamente na Solverde.pt.

Jogar por diversão, com moderação

Há inúmeras oportunidades de apostar com odds reforçadas e ganhar free bets na Solverde.pt, mas vale lembrar que esta é uma atividade de entretenimento, onde o objetivo principal é sempre acrescentar mais diversão a cada evento desportivo.

São várias as ferramentas disponíveis na Solverde.pt que permitem aos jogadores controlarem os montantes que jogam e garantirem que estão a jogar por diversão, com moderação.

Esta é uma atividade apenas disponível para maiores de 18 anos.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Solverde.pt