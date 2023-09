«Este ano a Corrida Multicare Vitality é para todas as idades»

A Corrida Multicare Vitality assume-se como um desafio para todas as idades, um evento que promove uma vida mais saudável e ajuda causas sociais. Falámos com José Maria Villa Freitas, Marketing Manager da Fidelidade, a organizadora desta prova.

O que leva a Fidelidade a voltar a organizar este evento, e neste local emblemático?

Esta corrida corporiza o posicionamento da Fidelidade e da Multicare, duas marcas que estão apostadas na promoção da saúde e dos hábitos saudáveis, que é do que estamos a falar quando falamos deste evento. E estou a falar em corrida, mas na verdade são várias corridas. Uma de 10 km e outra de 5 km, para além de uma caminhada de 5 km. E vamos ter a novidade da Corrida das Crianças.

Vamos realizar a corrida, mais uma vez, no Estádio Nacional e no Parque do Jamor, não só pelas instalações e pela pista de tartã, como pela facilidade logística que o parque tem para estes eventos, bem como pela mata envolvente, um verdadeiro pulmão verde da Área Metropolitana de Lisboa, que nos traz todo um aspeto de sustentabilidade.

"A atleta olímpica Patrícia Mamona e a apresentadora Isabel Silva irão participar cada uma numa corrida"

A corrida é muito dirigida às famílias. Falou agora na Corrida das Crianças. Quais são as novidades?

Este foco nas famílias está dentro da lógica e da abordagem que privilegiamos quando falamos de Fidelidade para todas as idades, e de Multicare para todas as idades. Neste caso, será a Corrida Multicare Vitality para todas as idades, porque, pela primeira vez, vamos ter corridas para esta categoria dos mais novos. E aqui, o Estádio Nacional e o Jamor são locais fantásticos, porque a pista de tartã vai garantidamente proporcionar fantásticas corridas de crianças, para além do convívio que o parque proporciona.

Na Corrida das Crianças teremos as categorias dos Benjamins A (nascidos entre 2014-16) e B (2012-13), e os Infantis (2010-11). E teremos os Bambis (2017-18), que poderão ser acompanhados por um adulto na corrida, reforçando a ligação e o espírito de solidariedade na família. Ao mesmo tempo, promovemos junto das crianças os hábitos saudáveis. Mesmo os que têm essa orientação na escola, não há nada como vir conviver e correr com a família, com os pais, ao fim de semana.

Existe sempre uma forte componente de animação. Com o que é que podemos contar este ano?

Este ano, e à semelhança do que ocorreu em anos anteriores, vamos ter a presença das nossas "Embaixadoras Multicare Vitality", neste caso a atleta olímpica Patrícia Mamona e a apresentadora Isabel Silva, que irão participar cada uma numa corrida. A sua participação é sempre um momento interessante e de grande convívio e diálogo. Eu estive nas corridas anteriores e é sempre um momento com tempo e disponibilidade por parte das nossas embaixadoras. Há muitas, muitas selfies que são tiradas nestas corridas.

“Faz parte do ADN da Multicare a promoção da prevenção, da saúde, dos hábitos saudáveis”

Também tem sido habitual a corrida ter uma vertente solidária. Como é que essa vocação se vai manifestar na terceira edição do evento?

À semelhança das duas edições anteriores, neste ano a Corrida Multicare Vitality volta a ter uma forte vertente solidária, com o montante das inscrições a reverter para uma causa solidária apoiada pela Fidelidade. Desta vez, vamos beneficiar a Capiti – Associação para o Desenvolvimento Infantil. No ano anterior, apoiámos a Associação Semear, e no primeiro ano tinha sido apoiada a Associação Manicómio.

Todos os anos promovemos uma causa social através de uma instituição que tenha mostrado um papel relevante na sociedade. Neste caso, a Capiti trabalha com crianças e jovens de famílias carenciadas e que necessitam de apoio no acesso a tratamentos médicos e terapêuticos na área da saúde mental infantil. Este trabalho é feito através de clínicas parceiras a nível nacional. E temos, no site da corrida, toda a informação sobre o trabalho que a Capiti tem feito. Acho que é muito bom saber que o dinheiro que pagamos na inscrição, e que é quase simbólico, além de dar direito a um kit de participação, reverte integralmente para a Capiti. E que, portanto, estamos não só a fazer bem a nós e à nossa saúde como estamos a ajudar os outros através desta causa social.

“Para participar na corrida Multicare Vitality basta ir ao site corrida.multicarevitality.pt”

Esta corrida, como nos explicou, faz parte da política da Multicare de promoção dos hábitos saudáveis através, nomeadamente, do exercício físico regular. De que outras formas procuram incentivar esses hábitos?

Como referi, faz parte do ADN da Multicare a promoção da prevenção, da saúde, dos hábitos saudáveis. E com esse objetivo temos o Programa Multicare Vitality, que se corporiza numa aplicação que permite que as pessoas estabeleçam objetivos de atividade física. Essa atividade pode ser uma caminhada, pode ser um jogo de padel, um jogo de ténis, ou uma corrida, como é neste caso. A aplicação promove também hábitos de alimentação saudável, respondendo a questões, propondo "quizzes", e ajudando a seguir práticas que nos tornam mais saudáveis.

Ao cumprir objetivos ganhamos pontos que se transformam naquilo que nós chamamos "Fidcoins". Estas "Fidcoins" podem ser trocadas por benefícios em marcas parceiras da Multicare. Eu não gostava de tentar enumerar todas porque é como agradecer à família e às vezes esquecemo-nos de alguém. Mas temos a Netflix, a FNAC, o Pingo Doce, o Celeiro, a Decathlon, ou seja, tudo marcas que as pessoas utilizam muito e onde podem rebater estes pontos, que no fundo são resultado da atividade física que a pessoa faz, que a torna mais saudável, mas ao mesmo tempo que lhe permite ir recolhendo algumas ofertas.

Só falta dizer-nos como nos podemos inscrever e participar na Corrida Multicare Vitality.

Para participar na corrida Multicare Vitality basta ir ao site corrida.multicarevitality.pt e escolher qual a prova em que quer participar, se é na corrida de 10 km, se é na corrida de 5 km, se é na caminhada de 5 km. Se são as crianças que vão participar, deve verificar se entram na categoria de Bambis, Benjamins ou Infantis. O montante da inscrição, como já disse, vai reverter todo para a Capiti.

Depois de feita a inscrição pode pagar por multibanco ou MB Way. Depois é vir levantar o kit e aparecer no dia 1 de outubro para participar connosco naquilo que nós temos a certeza de que vai ser um bom dia de convívio, atividade desportiva e vida saudável. Se for como nos outros anos, vai estar bom tempo. Eu não sou meteorologista, mas a experiência diz-me que o dia da corrida Multicare Vitality é normalmente um dia de sol e será com certeza um dia aprazível.