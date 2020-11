Ir ao casino sem sair de casa? Sim, é possível!

Desfrutar de um verdadeiro ambiente de casino no conforto da sua casa? Agora já pode! Basta aceder a Solverde.pt e escolher entre alguns dos mais icónicos jogos das salas de casino que estão agora totalmente online.

Através da internet, os casinos passaram a oferecer uma grande variedade de jogos, disponíveis a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo, seja ele um telemóvel, computador ou tablet. Em Setembro, a Solverde também lançou apostas desportivas, sendo mais uma opção de jogo online.

Descubra alguns dos jogos mais populares do Casino Solverde e que não pode mesmo perder:

Lucky Lady’s Charm Deluxe

Deixe-se acompanhar por uma jovem feiticeira enquanto procura símbolos da sorte – sejam eles trevos de quatro folhas, ferraduras ou qualquer outro – para ganhar prémios. E se encontrar, pelo menos, três bolas de cristal, recebe 15 jogadas grátis em que todos os seus ganhos serão multiplicados por três! Existem algumas versões diferentes deste jogo, mas Lucky Lady’s Charm Deluxe garante gráficos de melhor qualidade e uma elevada performance em qualquer dispositivo.

Dolphin's Pearl Deluxe

Mergulhe no mundo encantado de Dolphin’s Pearl Deluxe, um dos maiores hits do casino físico que agora poderá também encontrar online. Esta aventura subaquática está repleta de criaturas marinhas, mas conta também várias formas de ganhar: encontre as desejadas pérolas que iniciam jogadas grátis com prémios triplicados e depare-se com os golfinhos que substituem todos os símbolos e duplicam os seus ganhos. E lembre-se: o prémio máximo são 27.000€ numa linha de pagamento!

Book of Ra Deluxe 6

Gosta de aventura?

Então atreva-se a explorar os mistérios do Antigo Egito com a slot Book of Ra Deluxe 6. O místico livro que dá nome a esta slot machine substitui qualquer outro símbolo e pode oferecer-lhe 10 jogadas grátis. Durante esta funcionalidade especial, o Livro de Rá pode, igualmente, desvendar um símbolo de bónus que paga em qualquer posição. Se ainda não está à vontade com jogos de casino online, então esta será uma boa primeira escolha, já que a aposta começa nos 0,01€ por jogada.

Lord of the Ocean

Em Lord of the Ocean regressamos às profundezas do oceano, mas, desta feita, para encontrar a cidade perdida de Atlântida… e todos os seus tesouros, claro! Percorra as ruas arruinadas da lendária Atlântida na companhia do seu rei e rainha e tente desvendar todos os seus segredos; encontre o misterioso símbolo scatter e receba 10 jogadas grátis de recompensa com um símbolo mistério!

40 Super Hot

Aventuras submarinas, túmulos por descobrir ou belas feiticeiras não lhe interessam? Não se preocupe, em Solverde.pt também encontra slot machines com símbolos tradicionais nos casinos online. Uma das mais completas slots de símbolos tradicionais (neste caso, frutos) é a 40 Super Hot: para além dos habituais scatters e wilds, oferece também a oportunidade de duplicar os seus ganhos.

Como? Apostando que acerta na cor da próxima carta a sair. E lembre-se, em 40 Super Hot, o 7 será o seu número da sorte, pois substitui quase todos os símbolos.

Premium European Roulette

Trata-se de um jogo de roleta online com uma roleta virtual 3D que permite uma experiência de jogo bastante realista. Tal como o nome indica, o Premium European Roulette apresenta uma roleta com roda europeia e 37 casas (36 números e um único zero), oferecendo menos risco do que uma roleta americana com duplo zero. Este jogo permite a colocação de apostas internas (na grelha de números), externas (em combinações como par/ímpar ou preto/vermelho) e na mesa de vizinhos. E com apenas 0,50€ poderá experimentar uma aposta neste popular jogo. E então, preto ou vermelho?

Blackjack Prémio Especial

Inspirado pelas melhores mesas de blackjack do Casino Espinho, Blackjack Prémio Especial é um jogo online que procura oferecer uma experiência verdadeiramente imersiva. Aqui, poderá pedir, dobrar ou ficar, tal como em qualquer mesa de blackjack ao vivo.

Mas, para além de toda a emoção própria do blackjack, este jogo oferece, ainda, um prémio especial de 3:1 se a sua mão contiver exatamente uma das seguintes combinações de cartas:

- Triplo Sete;

- Seis, Sete, Oito, do mesmo naipe.