Não fique fora de jogo! Este é o segredo (mais bem guardado) para uma pele jovem

A rotina essencial para proteger a pele masculina

Infelizmente, todos sabemos que a idade não perdoa e as agressões diárias tornam a nossa pele mais vulnerável aos efeitos do envelhecimento.São muitos os fatores que influenciam a saúde da nossa pele. E embora a nossa genética seja importante, há alguns hábitos simples que podemos adotar para prevenir o envelhecimento precoce e fortalecer a barreira cutânea, desde seguir uma alimentação saudável a dormir horas suficientes, manter-se hidratado ou evitar a exposição solar em excesso. Afinal, a pele é também o reflexo do nosso estilo de vida.Outro cuidado-chave para manter a juventude passa por uma rotina de cuidados diários do rosto com os cosméticos certos. Prefira produtos ricos em substâncias com propriedades antioxidantes, que ajudam a pele a defender-se dos radicais livres, e com ingredientes, como o poderoso ácido hialurónico, que estimulam a formação de colagénio.

Encontrar uma rotina de cuidados da pele eficaz não tem de ser difícil; trata-se de usar os produtos certos para obter os benefícios máximos para a pele. A L'Oréal Paris Men Expert apresenta a Power Age, uma nova gama antienvelhecimento de alta qualidade, baseada na ciência e pensada para todos os tipos de pele. A única opção para o homem moderno, prático e sem tempo a perder.









O poder de envelhecer melhor

Envelhecer é inevitável, mas envelhecer bem é uma escolha e nunca é tarde demais para retardar esse processo. O novo Sérum Antirrugas Multiações Power Age – o primeiro sérum de L'Oréal Paris para homens – permite que se sinta cada vez melhor na sua pele.



Este sérum potente é complementado com o Creme Antirrugas Power Age 24h e com o Creme para o Contorno de Olhos Antirrugas Power Age para uma rotina completa de fortalecimento da pele.



Toda a gama Power Age atua sobre os principais sinais do envelhecimento, como a falta de luminosidade e a secura; ao mesmo tempo que satisfaz as necessidades universais da pele: hidratação, revitalização e frescor.



O que é e para que serve o ácido hialurónico?



Produzido naturalmente na pele, o ácido hialurónico é uma macromolécula capaz de reter até 1000 moléculas de água. A substância restaura a hidratação e confere volume à pele.









Pense como um atleta

Para se manter jovem basta ir aos "treinos"! Mas com muito menos esforço e garantimos que fica despachado em poucos minutos. Todos os dias aplique a gama Power Age da L’Oréal e veja a transformação gradual no seu rosto. Conquiste rapidamente uma pele rejuvenescida e revigorada.



» A sua rotina de cuidados passo a passo:

Passo 1. Sérum Antirugas Multiações Power Age



Este realçador de pele, com textura de gel, é projetado para combater rugas e falta de firmeza. Formulado com ácido hialurónico, este sérum é fácil de aplicar e proporciona três poderosas ações: hidratação intensa, pele visivelmente mais saudável e eficácia antirrugas. Use de manhã e/ou noite sobre o rosto limpo.

Três ações poderosas do Sérum Antirugas Multiações Power Age da L’Oréal Men Expert:





• Reduz visivelmente as rugas



• Reafirma a pele



• Proporciona hidratação intensa para uma pele mais fresca e revitalizada





Resultados visíveis:





• 85% dos homens concordam que o sérum proporciona uma pele com um aspeto mais saudável



• 81% dos homens concordam que a pele parece mais lisa



• 80% dos homens concordam que com o sérum a pele sente-se mais suave



• 9 em cada 10 concordam que o sérum é ligeiro, fácil de aplicar e não é colante ou oleoso

Três ações poderosas do Contorno de Olhos Antirugas Power Age da L’Oréal Men Expert:





• Reduz visivelmente as rugas



• Diminui a cor escura das olheiras e reaviva o contorno dos olhos



• Reduz bolsas e inchaço





Resultados visíveis:





• 86% afirmaram que a pele do contorno dos olhos ficou mais hidratada



• 84% consideraram que as suas olheiras tinham diminuído



• 84% destacaram que o aspeto geral da pele do contorno dos olhos tinha melhorado

Quatro ações poderosas do Creme Antirugas Power Age 24H da L’Oréal Men Expert:





• Fortalece e reforça a elasticidade da pele



• Proporciona uma hidratação intensa para uma pele mais fresca e revitalizada



• Alisa rugas e aumenta a suavidade da pele



• Duração 24h





Resultados visíveis:





• 90% afirmaram que sentiam a pele mais hidratada



• 92% disseram que a sua pele tinha um aspeto mais saudável



• 79% destacaram que sentiram a pele mais firme



Aplique de manhã (pode ser aplicado após o barbear) e à noite no rosto e no pescoço. Leva apenas um instante



As suas armas contra o envelhecimento precoce

Stress? Cansaço? Noites mal dormidas? As peles delicadas precisam de um tratamento específico. Este gel multifunções para o contorno dos olhos, rico em ácido hialurónico, combate as olheiras, bolsas e rugas para uma pele mais firme e suave. Aplique de manhã e à noite, dando pequenos toques para que o produto penetre na pele.Para os homens mais preocupados com a secura e falta de firmeza da pele, este produto de textura cremosa e não pegajosa oferece hidratação duradoura até 24 horas e deixa a pele mais firme e fresca. Aplique duas vezes por dia após o sérum na pele limpa.

A linha Power Age de cuidados é essencial para o homem moderno, confiante e ativo que quer envelhecer da melhor forma.



Comece hoje a responder às necessidades da sua pele com três simples gestos:



• 1º passo. Comece com o Sérum Antirrugas Multiações Power Age;



• 2º passo. Finalize com o creme de Contorno dos Olhos Antirugas Power Age;



• 3º passo. Aplique o Creme Antirrugas Power Age 24H.





Neste Natal dê a si mesmo a prenda de uma pele saudável ou surpreenda o pai, o irmão ou o amigo. Finte os anos!