Neste Natal, ficar no sofá é fácil com as ofertas de Natal da PlayStation

Com o fim do ano, as férias de Natal e a chuva e o frio lá fora, o que apetece mesmo é virarmo-nos para a nossa faceta mais gamer e jogar uns grandes jogos – futebol, só no novo FIFA. Uma tarefa que fica mais fácil com a campanha de Natal da PlayStation, de 13 a 26 de dezembro, com alguns dos melhores jogos do ano a preços tão baixos quanto as temperaturas que se fazem sentir. Veja o que lhe pode calhar – ou oferecer – este ano no sapatinho, para a PS5 ou PS4.

A PS5 tem jogos exclusivos, periféricos e pré-reservas de Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West com desconto

Há títulos de peso na PS5 em promoção nesta campanha de Natal, que continua a aumentar o seu catálogo com títulos exclusivos de primeira qualidade. Para além do Returnal, distinguido com o prémio de melhor jogo de ação de 2021 pelo The Games Awards, temos também o Ghost of Tsushima Director’s Cut – a versão definitiva de um dos jogos do ano –, o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition e ainda Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, para os mais novos se deliciarem numa aventura de tiros e plataformas pelo multiverso… e mais além. Todos eles estão com 25% de desconto, passando de 79,99€ a 59,99€.

Mas não são só os jogos em destaque nesta campanha de Natal. O Dual Sense da PS5 nas cores Midnight Black e Cosmic Red já estão disponíveis nas lojas habituais (desde junho), estando ainda previstas as variantes Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink para janeiro de 2022, a melhor das notícias para quem quer um pouco mais de cor nos seus comandos. E não só: os auscultadores sem fios PULSE 3D da Sony possuem dois microfones incorporados, são ideiais para desfrutar de sessões de jogo em equipa e com amigos e encontram-se disponíveis nas versões branco e Midnight Black.

O Gran Turismo 7 e o Horizon Forbidden West, dois jogos que deixam qualquer fã de simuladores de corridas e jogos de aventura em open world a salivar, chegam já no próximo ano. Com a campanha de Natal da PlayStation é, agora, possível fazer a pré-reserva destes jogos com desconto. A pré-reserva de qualquer um destes jogos garante um desconto de 15% nas lojas habituais, com o desconto a subir para 20%, no caso do Gran Turismo 7, se a pré-reserva for feita na Fnac, Worten, Gaming Replay, El Corte Inglés e Rádio Popular. É uma oportunidade imperdível para jogar estes jogos no dia de lançamento.

E, depois de todas estas ofertas, se não souber bem o que deve comprar, não há problema: os cartões de oferta PlayStation, para a PlayStation Store e PlayStation Plus, podem ser comprados em loja, disponíveis em diferentes valores e tempos de subscrição, para que quem os receba se encarregue de os usar nas melhores oportunidades.

Para a PS4 temos os melhores títulos da história da consola a grandes preços

A vida é boa para quem tem uma PS4; não só pode jogar todos os grandes jogos que saíram este ano, como a campanha de Natal da PlayStation baixa o preço de uma série de obras-primas da história dos videojogos. Em descontos, este Natal, temos The Last of Us, parte 2 com 50% de desconto, a apenas 19,99€, o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales com 33% de desconto, agora a 39,99€, a nova aventura de Sackboy: Uma Grande Aventura com 43% de desconto, passando a 39,99 €, e a versão original de Ghost of Tsushima com 40% de desconto, para ficar a 29,99€. Death Stranding, o último projeto de Hideo Kojima, responsável pela saga Metal Gear, está este Natal com 25% de desconto, ficando apenas a 29,99€, e Marvel’s Spider-Man está apenas a 19,99€, também com 50% de desconto. É aproveitar, que o Natal não dura para sempre!

Não percas outros grandes jogos que sempre quiseste jogar com a campanha de Natal da PlayStation:



PS5

Death Stranding Director’s Cut: 39,99€ (antes 49,99€) – 20% de desconto

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 39,99€ (antes 59,99€) – 33% de desconto

Sackboy: Uma Grande Aventura: 39,99€ (antes 69,99€) – 43% de desconto E, claro, os clássicos e imperdíveis PlayStation Hits:

God of War: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto

Horizon Zero Dawn: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto

Gran Turismo Sport: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto

Uncharted Collection: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto

Until Dawn: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto