“O desporto dá equilíbrio à nossa mente, às nossas emoções e ao nosso campo espiritual”

Fomos encontrar Isabel Silva num treino de corrida com o surfista Luís Perloiro. Em abril, a Isabel tinha feito um treino de surf com o Luís e agora foi o surfista que aceitou o desafio de fazer um treino de corrida. Logo ali ficou combinado que no dia 1 de outubro ambos estariam na Corrida Multicare Vitality, que terá lugar no Estádio Nacional e Parque do Jamor. Aproveitámos para uma pequena conversa com a Isabel sobre motivação, a importância de fazer desporto, e de fazer atividades em grupo.

Sei que já tinha feito um treino de surf com o Luís Perloiro e agora foi a vez de ele vir fazer um treino de corrida consigo. É importante experimentar coisas novas, desportos novos?

Eu acho que é importante percebermos o que é que gostamos de fazer, o que é que nos faz sentir bem. E investirmos tempo nisso, porque a melhor forma de nós introduzirmos alguma disciplina, foco e resiliência é quando nós fazemos alguma coisa de que realmente gostamos. E claro, nesse processo, às vezes temos de experimentar.

Eu às vezes digo: as pessoas não têm de correr, têm de encontrar uma atividade física que lhes dê prazer. É muito importante investir tempo a perceber o que se gosta de fazer. E ir experimentando, sabendo que aquilo que estamos a fazer, o tempo que estamos a investir, é em autocuidado, que é a melhor atitude que nós podemos ter na vida.

Fazer um treino ou uma corrida acompanhada é importante? Dá motivação? Por exemplo, fazer uma corrida, um desporto, em família?

Pôr o corpo em movimento é algo que tem de partir de nós. É nós percebermos: “Eu sei que isto me faz bem, porque eu sinto-me bem no final do treino, ou porque eu me sinto bem durante o treino.” E isso deve ser o nosso principal motor.

Agora, muitas das vezes precisamos de uma motivação extra, de um gatilho de motivação. E claro que poder treinar com companhia pode ser altamente motivador. Posso dar-vos um exemplo: Nos últimos tempos tenho treinado mais comigo, sozinha. Mas nos últimos dois dias treinei com companhia, com uma colega minha com quem já não estava há imenso tempo. E, de facto, foi muito prazeroso, porque é muito bom perceber que estamos a treinar e estamos a praticar uma atividade física com alguém que está ali com o mesmo compromisso que nós.







E, neste caso, a Corrida Multicare Vitality é uma prova que pode motivar as pessoas a virem com companhia, porque quem não quer correr uma distância tão longa pode aventurar-se nos 5 km. Quem se quer desafiar pode fazer os 10 km, até porque o percurso tem subidas e descidas e estamos ali no meio da natureza, naquele pulmão verde que é o Jamor. E quem não quiser correr, porque sente que ainda não está preparado, pode fazer uma caminhada. E se não tiver onde deixar o filho, pode trazer porque também há uma corrida, uma atividade física, para os filhos.







Às vezes falta motivação para ir fazer exercício, fazer uma corrida. O que é que aconselha a quem se queixa de falta de motivação?

É muito importante nós colocarmos esta questão: porque é que eu quero fazer desporto? Porque é que eu quero integrar na minha vida a atividade física? É muito importante nós entendermos o nosso propósito. Porque é que eu estou a fazer aquilo? Nós temos de ter alguma coisa que nos faça mover. Temos de ter uma semente. Ou porque estamos a sentir que temos uma vida muito sedentária, que nos cansamos muito, ou queremos ter sensações novas. Ou porque queremos quebrar um ciclo de stress no final do dia de trabalho, e sairmos do nosso universo para nos focarmos noutras coisas. Eu acho que temos de encontrar a semente, aquilo que nos motiva.

E a partir do momento em que nós encontramos aquilo que nos move, o passo seguinte é descobrirmos um desporto de que gostamos verdadeiramente. Que pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser uma aula de zumba, pode ser o que seja. E aí, quando se faz uma coisa que se gosta verdadeiramente, é muito mais fácil ter autodisciplina e motivação.







Mas noutras vezes, quando já se começou a fazer exercício e um desporto, podemos desanimar, interromper e perder o hábito. O que é que aconselha para recomeçar e para não desanimar?

O que eu aconselho para recomeçar e não desanimar é simplesmente recomeçar e ser consistente e pensar: se isto é uma coisa que me faz bem, se eu já fiz isto e me sentia bem, porque não recomeçar? Eu acredito que nós não nos podemos desresponsabilizar da nossa saúde. E este é um compromisso.

Mas, por outro lado, não tem de ser um compromisso, uma obrigação. Tem de ser uma coisa que nos dê prazer, porque é bom. Se nós sabemos que nos sentimos bem, eu acho que vale a pena todo o processo.

E só isso já tem de ser um gatilho de motivação, porque quando colocamos o corpo em movimento, quando praticamos atividade física, há uma série de adaptações fisiológicas que se criam no nosso corpo. A melhor terapia, ainda por cima gratuita, que nós podemos ter, é praticar atividade física. Nela, nós libertamos endorfinas, que é a hormona do prazer. Deixamos de ver os problemas como um problema, mas como um desafio. Carregamos as baterias. O desporto é muito mais do que praticar algo para estarmos em forma física. O desporto dá equilíbrio à nossa mente, às nossas emoções e ao nosso campo espiritual.







Nestas situações um acompanhamento é importante, nem que seja seguindo um programa, usando uma app?

Tudo aquilo de que já falámos deve ser, por si só, um gatilho de motivação. Por outro lado, também posso deixar aqui uma dica. Se mesmo assim estiver a ser difícil, ter um PT (personal trainer), ter um treinador de corrida, é uma grande ajuda até para passarmos ao próximo nível, por estar ali connosco, por não nos deixar ir abaixo, porque às vezes o que nós precisamos é da motivação de alguém que está ali ao nosso lado.

E posso dar o exemplo também da aplicação da Multicare Vitality. Eu costumo dizer que a app é quase como se fosse um treinador. É bom saber que, ok, se cumprir o treino da semana, vou ganhar “Fid Coins” que posso usar em vouchers de desconto em lojas, que podem ser de artigos de desporto, de nutrição, de coisas que ajudam. Portanto, a aplicação da Multicare Vitality, ao dar recompensas a quem pratica atividade física, pode ser também um bom gatilho de motivação para quem se quer iniciar numa prática desportiva.

