O melhor evento de automobilismo está de volta a Vila Real

Marque na agenda: os dias 14, 15 e 16 de julho serão ocupados pelo ambiente e atmosfera contagiante daquele que é o maior evento de desporto de Portugal. Pode esperar um fim de semana emocionante, com corridas extraordinárias, em que não vão faltar carros de alta performance. Falamos do 52.º Circuito Internacional de Vila Real. Os bilhetes para o quase centenário Circuito já estão à venda, por €35 para assistir a todas as provas de domingo e vem com oferta de sábado. Não perca nada do que vai acontecer na "Capital da Velocidade Nacional".

Este evento desportivo inclui cinco provas nacionais para todos os gostos, com ação a todas as horas durante os três dias do Circuito. Em primeiro lugar, o Campeonato Nacional de Velocidade em que estão inscritos 17 carros e o qual decorrerá num perímetro de 4,6 quilómetros. Segue-se o Campeonato Nacional de Clássicos, Legend, 1300 e Superlegend, sendo que estas últimas quatro provas contam já com 94 inscrições.

A melhorar de ano para ano

O evento nasceu em 1931. Foi no dia 15 de junho que se abriram as portas àquela que é, hoje em dia, uma experiência a não perder para os amantes da velocidade. São 92 anos de história, em que a aposta em melhorar se faz de edição em edição. “Melhorámos a infraestrutura. Porque não vamos parar, vamos continuar a trabalhar para juntar às provas nacionais ‘upgrades’ que puxem a todos para cima”, salientou o autarca Rui Santos. Este ano, foram reforçadas as condições de segurança, com novo pavimento de uma parte significativa da pista citadina e com reforço das juntas de dilatação de obras de arte.

Uma presença especial

Foi através de uma mensagem de vídeo divulgada em conferência de imprensa que o piloto Tiago Monteiro garantiu que vai estar em Vila Real durante o fim de semana das corridas automóveis. Contudo, não especifica se irá participar como piloto. Nos últimos anos, o piloto português participou no WTCR (World Touring Car Cup), um dos grandes campeonatos do momento em que 20 veículos são postos à prova em alguns dos circuitos mais importantes. Resta-nos esperar para ver…

Se não está familiarizado com a história rica do grande Circuito Internacional de Vila Real, contamos-lhe um pouco para aliciar a vinda e para que não restem dúvidas de que não pode perder esta 52.ª edição.

Como nasceu?

Quando se juntam entusiastas de velocidade e carros, o resultado só poderia ser um: perícias e feiras de automóvel. Tudo teve início na segunda década do século XX, em Vila Real. Estes concursos de elegância começaram, de forma imediata, a atrair a atenção e o entusiasmo do público que denota uma clara e estreita afinidade com estas matérias.

O ato pioneiro

A primeira edição do Circuito Automóvel de Vila Real foi levada a cabo pela mesma organização das Festas da Cidade e pelas personalidades locais, entre as quais, Aureliano Barrigas. Como a ideia a ser “cozinhada”, a partir de 1930 é lançado em Vila Real um imposto sobre cada quilo de carne de forma a angariar algum dinheiro para fazer face aos custos que a organização das provas implicava.

A primeira prova

Com o apoio da Secção Regional do Norte do Automóvel Clube de Portugal, é no ano de 1931 que ganha corpo o primeiro Circuito Automóvel de Vila Real. Contou com uma extensão total de 7150 metros e os concorrentes tiveram de cumprir 20 voltas, o que perfazia um total de 143 quilómetros.

À moda de “Brooklands”

A partida foi feita à moda de “Brooklands”. Os pilotos alinhados de um lado da zona da meta teriam de correr para os carros que estavam estacionados a trabalhar do outro lado. Só depois podiam partir. Nesta altura, um dos grandes problemas do circuito era o pó causado pelo piso de terra batida, com os problemas de visibilidade inerentes… Gaspar Sameiro e Ercílio Barbosa superaram-se e foram os grandes vencedores da corrida.

O início da internacionalização

Em 1932, o ano seguinte ao da estreia, alinham oito participantes. Em 1936, registou-se um aumento do número de participantes e até mesmo do próprio público. Dá-se mais tarde início à internacionalização: com a participação de pilotos estrangeiros e com a pavimentação de todo o traçado em alcatrão. São os anos em que brilham os Bugatti 35 C/ 51, os Alfa Romeo 6C e 8C e os Ford V8. Até o cineasta Manoel de Oliveira corre, no ano de 1936, em Vila Real, com um BMW315.

A fatídica pausa na adrenalina

Com a Segunda Guerra Mundial, as provas automóveis são interrompidas em Vila Real e por todo o mundo, regressando só em 1949. Em 1950, a ponte metálica sobre o rio Corgo entra em obras, mas em alternativa a prova passa pela ponte e bairro de Santa Margarida. No ano seguinte, com as intervenções na ponte terminadas, o circuito volta ao seu traçado original, para receber a 7.ª edição do Circuito Motociclista de Vila Real.

Grandes nomes internacionais

No final da década de 50, Vila Real recebe grandes nomes do automobilismo internacional, como Nicha Cabral, David Piper, Sir Stirling Moss e Maria Teresa de Filippis, que deixam o público ao rubro com a sua prestação e das respetivas máquinas.

A cidade teve de esperar oito anos para voltar a ouvir motores na pista… só em 1966 regressa a adrenalina com os turismos e as fórmulas a serem os reis das corridas e a velocidade média a ser colocada na fasquia dos 152.570 km/h.

Viva 1968!

Este é um ano de êxtase em Vila Real: as corridas correm no ADN dos vila-realenses, que tudo fazem para proporcionar a melhor estrada possível. Fazem-se melhorias na pista: as boxes são deslocalizadas cerca de 300 metros para a frente, são colocados novos rails e é construída uma bancada que alberga mais de mil pessoas.

A época de ouro

As edições de 71, 72 e 73 trouxeram dezenas de pilotos estrangeiros, vivendo-se um espírito altamente competitivo, com grandes carros e duelos em pista. 1973 é o ano em que há vários portugueses a vencer em todas as categorias. Contudo, a crise do petróleo leva a que o Governo proíba as competições automóveis e que apenas se retomem as provas em Vila Real em 1979. Mas já sem a magia e o brilho que se viveu nos anos que antecederam.

O ressuscitar…

Entre 2007 e 2010, voltam a fazer-se novas tentativas de ressuscitar o circuito feito com um novo traçado, mas a má conjuntura económica portuguesa dita o insucesso… Em 2014, é fundada a APCIVR (Associação Portuguesa do Circuito Internacional de Vila Real), que, em parceria com o município de Vila Real e o Clube Automóvel de Vila Real, pretende marcar o regresso das corridas.

Esta é, de longe, a cidade portuguesa com maior mística e tradição ligada ao desporto automóvel. Imperdível! Viva um verdadeiro espetáculo de velocidade e competição que reunirá os apaixonados por automobilismo de todo o país.

A competição na pista será implacável e a animação fora dela será ainda maior com atividades que dão à cidade um colorido único. Os bilhetes à venda para domingo, dia 16 de julho, incluem a entrada para sábado, dia 15 de julho. Só precisa de escolher o sector preferido e acompanhar toda a ação da pista.