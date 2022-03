PlayStation: subscrição de 12 meses do PS Plus está com desconto imperdível

Pode parecer um "cliché", mas neste caso a frase assenta que nem uma luva: a Sony Interactive Entertainment (SIE) tem novidades fresquinhas para… todos os gostos. É que, através do Blog Oficial da PlayStation®, foram desvendados os jogos do mês de março de 2022 no PlayStation®Plus - ARK: Survival Evolved (PlayStation®4), Team Sonic Racing™ (PlayStation®4) e Ghostrunner (PlayStation®5). Se é certo que os três títulos poderão ser descarregados, sem custos adicionais, na PlayStation®Store, de 1 de março até 4 de abril, o que é também facto é que uma boa novidade nunca vem só. Por isso mesmo, há ainda um título bónus para os amantes dos videojogos: O Ghost of Tsushima: Legends para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

Em ARK: Survival Evolved, para a PlayStation®4, acordarás nas margens de uma ilha misteriosa e a partir daí é preciso partir à descoberta. Além de teres de recolher recursos para criar itens e construir abrigos, ao mesmo tempo terás de sobreviver a um ambiente hostil, até porque não és o único preso na ilha e há criaturas que lá chegaram antes de ti, como os dinossauros. Tendo em conta que é um jogo de multijogador, poderás aliar-te a outros jogadores ou atacá-los. A missão é simples: sobreviver.

O Team Sonic Racing™, para a PlayStation®4, só pelo nome diz tudo, dado que é inspirado numa das mais icónicas franquias do mundo dos videojogos. Poderás combinar o espetáculo das corridas frenéticas com muita competição, até mesmo com os teus amigos, aproveitando as corridas multijogador por mundos espantosos, seja num frente a frente ou em equipa. Terás a opção de escolher entre três tipos de personagens e a possibilidade de desbloquear opções de personalização de veículos.

Já em Ghostrunner, para a PlayStation®5, a palavra de ordem é adrenalina. Num jogo em primeira pessoa, em que vestes a pele do guerreiro de espadas mais avançado que já foi criado, a ação nunca vai parar. Para triunfares tens de combater e derrotar os teus inimigos com a tua catana monomolecular, desviar-te das balas com os teus reflexos sobre-humanos e recorrer a várias técnicas especializadas.

Ainda dentro da mitologia do Japão chega-nos o Ghost of Tsushima: Legends, o título bónus disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5, também ele para ser jogado na companhia de amigos, dado o modo multijogador. Escolhe entre quatro classes (Samurai, Caçador, Ronin ou Assassino) e participa em partidas online em missões de história para dois jogadores, missões de sobrevivência para quatro jogadores ou no novo modo Rivals.

Os assinantes do PS Plus podem, ainda, esfregar as mãos com o NeonHAT, um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents que também está disponível para transferência, sem custos adicionais, em fevereiro e março. No jogo para PlayStation®VR, terás de derrotar os inimigos que andam pelos céus de Synthwave e competir contra outros jogadores, numa experiência de imersão absoluta, voo realista e sensações autênticas. Tudo graças ao comando sem fios DualShock®4, o PlayStation Move e o Sistema de Manobras 3D.

Poupança imperdível: desconto de 25% em subscrições de 12 meses

Depois de uma mão-cheia de jogos à distância de um clique, há ainda uma promoção simplesmente imperdível… e imbatível. É que, entre 4 e 13 de março, a subscrição de 12 meses do serviço PlayStation®Plus terá um desconto de 25%. A campanha está disponível para os novos aderentes, ou seja, aqueles que não tiverem subscrição ativa do PS Plus.

Deste modo, a comunidade PlayStation®Plus, que já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo, poderá continuar a crescer. À atenção dos novos subscritores aqui ficam vários "aperitivos": poderão transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição; beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100 GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4; e aqueles que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro de 2020.