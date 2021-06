Quer fazer parte da equipa dos resistentes?

Tal como o registo da primeira semana, também o segundo round do Record Lisboa Fit se revelou um sucesso, com a adesão de dezenas de pessoas que, diariamente, testaram os limites físicos e aproveitaram o final do dia com sol e calor para regressar aos treinos. Agora, falta pouco para dar como terminada esta iniciativa do Record em conjunto com a Multicare Vitality. Faltam apenas três aulas, até 3 de junho, quinta-feira, para se juntar ao núcleo de resistentes!

Programa Record Lisboa Fit Centro de Treino de Ténis, Jamor Aulas às 18h: zumba (terça, 1 de junho), aula com peso corporal (quarta, 2) Aula às 09h: street yoga (quinta, 3)

Três aulas imperdíveis

Sob a batuta de Ricarda Sauer, prepare-se para desfrutar da alegria e do movimento ritmado único do zumba, na aula desta terça-feira. Na quarta, é a vez de Tânia Silva assumir o comando e continuar esta série de treinos imperdíveis com uma aula de peso corporal. A semana fecha, como habitualmente, da melhor forma: com um final de festa em que o street yoga reina entre os participantes. Conte com a companhia de vários convidados do Record, caras conhecidas com um passado ligado ao desporto! Mais, não dizemos... O fecho ordenado por Carla Gonçalves promete!

Regresso ao ar livre marca etapa fundamental

Para a instrutora de yoga Carla Gonçalves, esta iniciativa promovida pelo Record e pela Multicare Vitality deve ser celebrada como um exemplo de sucesso. "O objetivo é ajudar a promover o desporto e a atividade física, que é bastante importante. É de louvar este tipo de iniciativas. Este formato funciona muito bem, com várias modalidades presentes no programa", explica, bastante orgulhosa, a instrutora de yoga.

Na passada sexta-feira, foram vários os participantes no relvado e outros tantos a acompanhar a aula de yoga online em jeito de celebração da comunhão entre o exercício físico com o sol e o calor. "Foi bastante profundo, com pessoas de várias faixas etárias. Reparei que algumas já tinham estado presentes nas outras atividades, e para outras era a primeira vez", acrescenta. A diversidade de modalidades é um dos pontos fortes desta iniciativa, que trouxe dedicação, superação e muito suor.

"As pessoas mostraram estar a gostar das aulas. Viu-se o empenho e o feedback é muito bom. Em termos de saúde física e mental é muito bom, o corpo está ativo, depois de as pessoas terem ficado muito tempo fechadas em casa", conta Johnny Oliveira, personal trainer especialista em HIIT.



"Foi uma ótima sessão. Estamos sempre com energia positiva. Existe uma dinâmica muito feliz entre as pessoas. Até porque quem conhece acaba sempre por voltar à nossa companhia. E, como sabemos, zumba é divertimento", explica Ricarda Sauer, instrutora de zumba.

"Foi fantástico ver tanta adesão. Muitas destas pessoas já tinham vindo na semana passada, o que mostra que gostaram. É de louvar e incentivar este tipo de iniciativas", afirma Tânia Silva, personal trainer de cardio e peso corporal.