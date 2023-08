UD Leiria 3 - 1 Benfica B: primeiro triunfo leiriense no regresso às competições profissionais

Próximo jogo com transmissão em direto no Record

Estaremos de volta, com novo streaming no estúdio Porta10 e mais convidados especiais, que irão acompanhar toda a emoção do jogo frente ao AVS em casa da UD Leiria, no dia 3 de setembro, às 15h30. A transmissão em direto no site do Record começa às 15h10.