UD Leiria 2 - 2 CD Tondela: jogo equilibrado em Leiria reflete o resultado final

A formação do Lis, que regressou esta temporada à 2ª Liga, ocupa à 5ª jornada o 7º lugar com 7 pontos (os mesmos de Académico de Viseu e Mafra, e a 6 do líder AVS), somando 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 10 golos marcados e 5 sofridos. Já os tondelenses somam apenas uma vitória nas primeiras 5 jornadas da 2ª Liga, com 2 empates e 2 derrotas, estando na 13ª posição, com 5 pontos conquistados. Marcaram 6 golos, mas já sofreu 10.

Quanto a destaques individuais na União de Leiria, Leandro Antunes, Bryan Róchez e Jair da Silva são os melhores marcadores em todas as provas, todos com 4 golos. Lucho Vega, Valdir Júnior, Kaká e Leandro Silva somam 2 cada, enquanto Afonso Valente, Cuca, Bura, Arsénio Nunes e Marco Baixinho têm 1 golo.

No Tondela, Cuba, Yaya Sithole, João Costinha e Daniel Anjos registam 2 golos cada, com Luan Farias, Roberto, Rui Gomes e Jota Gonçalves contam para si 1 remate certeiro, contando também todas as competições.