UD Leiria-Leixões SC: acompanhe a transmissão em direto no Record amanhã a partir das 17h40

A União de Leiria recebe este sábado o Leixões, às 18 horas, em jogo a contar para a 11ª jornada da 2ª Liga, que terá bilhetes gratuitos e contará com muita animação desde as 16 horas.

A equipa orientada por Vasco Botelho da Costa quer dar uma resposta depois da derrota (2-0) sofrida na última ronda, diante do Nacional, na Madeira, e somar também a segunda vitória consecutiva a jogar em casa, após ter derrotado o Marítimo por 4-3.

Os leirienses deverão alinhar com o já habitual sistema tático 3-4-3, sendo que na última partida o onze escolhido foi o seguinte: Kieszek; Bura, Marco Baixinho e Vasco Oliveira; Zié Ouattara, Cuca, Leandro Silva e Pedro Empis; Lucho Vega, Bryan Róchez e Leandro Antunes. Entraram Jair da Silva, Diogo Amado, Arsénio Nunes e Joseph Amoah.

Para o duelo diante do Leixões, Bryan Róchez e Cuca são baixas certas, uma vez que estarão a representar as seleções de Honduras e Cabo Verde, respetivamente.

Bryan Róchez, ausente neste jogo, é o melhor marcador da equipa (8 remates certeiros em 11 jogos esta época em todas as provas), à frente de Leandro Antunes (6) e Jair da Silva (4). O extremo brasileiro é ainda o segundo com mais minutos no plantel (1159), ficando apenas atrás do experiente defesa central Marco Baixinho, que é totalista com 1260.

Atualmente no 9º lugar com 14 pontos, a formação da cidade do Lis tem um saldo positivo, com 20 golos marcados – é o melhor ataque a par do Nacional – e 16 sofridos. Está a oito pontos do líder AVS.

Os matosinhenses deslocam-se ao Dr. Magalhães Pessoa depois de uma derrota (0-1) em casa com o Marítimo, mas o último encontro fora de portas correu bem, com um triunfo por 1-0 sobre o Mafra.

Já a U. Leiria tem um registo equilibrado como mandante na competição: bateu o Benfica B por 3-1 e também o Marítimo por 4-3, empatando com o Tondela (2-2) e perdendo apenas frente ao líder AVS (1-2).

No que diz respeito a confrontos entre as duas equipas, será o 14º em toda a história, que tem sido marcada pelo equilíbrio: 5 vitórias para cada lado e 3 empates.

O último jogo aconteceu em março de 2010, na altura para a 1ª Liga, com triunfo dos leirienses por 2-1.

Acompanhe a emoção do futebol em Leiria na transmissão em direto no site do Record a partir das 17h40 com Ana Pedro Arriscado e convidados especiais.