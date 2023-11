UD Leiria-Marítimo

A União de Leiria recebe este domingo o Marítimo, às 14 horas, em jogo a contar para a 9ª jornada da 2ª Liga. A equipa orientada por Vasco Botelho da Costa chega motivada para este duelo entre históricos do futebol português depois de duas vitórias, ambas conseguidas fora de casa: contra o Académico de Viseu, por 3-1 para a Taça de Portugal, e diante da UD Oliveirense, por claros 4-1, para o campeonato. A atravessar a melhor fase da temporada – apenas uma derrota nos últimos seis encontros, diante do Mafra (0-3) –, os leirienses tentarão somar, pela primeira vez esta época, duas vitórias consecutivas na competição.

Os leirienses deverão alinhar com o já habitual sistema tático 3-4-3, sendo que na última partida o onze escolhido foi o seguinte: Kieszek, Marco Baixinho, Bura, Vasco Oliveira, Cuca, Leandro Silva (capitão), Zié Ouattara, Lucho Veja, Pedro Empis, Leandro Antunes e Jair da Silva. Entraram Bryan Róchez, Kaká, Arsénio Nunes, Diogo Amado e João Resende. Já para o duelo diante do Marítimo, jogadores como Jordan van der Gaag ou Sérgio Ribeiro devem continuar de fora por lesão. Lucho Vega saiu com problemas físicos em Oliveira de Azeméis.

Com três golos e uma assistência nas últimas duas rondas, sempre a partir do banco de suplentes, o avançado hondurenho Bryan Róchez é o grande destaque, somando sete remates certeiros em nove jogos esta temporada em todas as competições. É o melhor marcador da equipa, à frente de Leandro Antunes (5) e Jair da Silva (4). O extremo brasileiro é o segundo com mais minutos na equipa (1024), apenas atrás do experiente defesa central Marco Baixinho, que é totalista com 1080 e uma garantia de segurança defensiva.

Atualmente no 8º lugar da tabela classificativa com 11 pontos, a formação da cidade do Lis tem um saldo positivo, com 16 golos marcados – é o 2º melhor ataque, apenas atrás do Nacional (17) – e 11 sofridos. Está neste momento a cinco pontos do Marítimo, que é o 2º classificado com 16, somando 12 golos marcados e 7 encaixados, destacando-se como a terceira melhor defesa, apenas atrás do Santa Clara (2) e do líder AVS (3), que tem 22 pontos.

A turma insular desloca-se ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa após um empate (2-2) em casa com o Tondela, mas o registo como visitante é extremamente positivo: em 4 jogos nesta edição da 2ª Liga… venceu todos: Nacional (2-1), Benfica B (1-0), FC Porto B (2-0) e Belenenses (2-1). Já a União de Leiria não tem tido tantas facilidades a jogar como mandante na competição: bateu o Benfica B por 3-1, mas perdeu com o AVS (1-2) e não foi além de um empate com o Tondela (2-2).

No que diz respeito a confrontos entre as duas equipas, será o 46º em toda a história e o primeiro desde fevereiro de 2012. Na altura para a 1ª Liga, na temporada 2011/12, o Marítimo venceu por 1-0 no Funchal – na primeira volta, em Leiria, os verde rubros também levaram a melhor, mas por 3-1. O saldo de vitórias é bastante favorável ao Marítimo (25), contra as 10 conquistadas pela União de Leiria, além de 10 empates.