Um bom treino tem um segredo e é... dormir!

As maiores estrelas do desporto não se cansam de referir que o sono é a arma secreta para o sucesso desportivo. Falamos de Cristiano Ronaldo (que diz ter o hábito de fazer cinco “sestas” por dia), Tom Brady (que se mantém fiel à rotina de dormir das 21h às 6h para recuperar efetivamente bem), LeBron James (que dorme sempre entre oito e nove horas) ou Simone Biles (que se desliga de tudo às 22h30). A ciência prova que o sono tem uma influência positiva no rendimento físico e desempenho dos atletas e os desportistas tiram proveito disso, claro. Não fique atrás!

Esforço, perseverança e uma boa dieta

Este é o triângulo certo para atingir resultados positivos, a longo prazo, para qualquer desportista. Seja no futebol, no basquetebol, na ginástica ou nos treinos em casa. Além disso, para os especialistas da Maxcolchon, o principal fabricante espanhol de produtos de descanso, a qualidade do sono é um dos pilares da qualidade desportiva.

É o chamado treino invisível. Porquê? Porque durante a noite os músculos recuperam do esforço realizado durante o dia. Pode fazer massagens ou imersões no gelo depois dos treinos para uma recuperação muscular mais rápida, mas o descanso é fundamental. Se não descansar o suficiente depois de uma sessão de treino intenso, o corpo não vai recuperar. Bem pelo contrário. Sem um descanso adequado, o corpo vai alcançar um estado de debilidade permanente, deteriorando as fibras musculares.

Ambiente perfeito: a chave para um descanso adequado

Há vários fatores que influenciam a qualidade do sono. A temperatura do quarto, por exemplo, é um dos fatores – deve rondar os 20 °C. A luminosidade e o ruído também têm a sua quota-parte. Escuridão total e silêncio absoluto (ou recorrer aos white noise, uma das “regras” de LeBron James) são hábitos a adotar. Mas o principal é mesmo o colchão, que atua fisicamente no corpo.

Descanso com qualidade

Descansar não depende apenas das horas de sono. Claro que devemos dedicar as horas necessárias ao período de descanso, mas o grande cúmplice de um bom sono é o colchão certo. Uma pessoa ativa deve escolher um colchão com maior adaptabilidade. A Maxcolchon, especialista em descanso, recomenda a escolha de um colchão viscoelástico para obter um efeito descontracturante.

Um colchão especial para desportistas

No catálogo extenso, a marca especialista conta com o colchão Sojamax, desenhado exclusivamente para os desportistas. Este colchão trabalha a cada noite na prevenção de lesões, recuperando o desgaste diário da musculatura dos dormentes, isto graças à elevada adaptabilidade que oferece ao corpo com a viscoelástica de 90 kg, uma densidade superior para um poder descontracturante exímio, que evita lesões e contraturas. O núcleo perfilado garante que o colchão Sojamax tenha um excelente acolhimento ao corpo e que acompanhe os movimentos do dormente, facilitando o conforto. Os sete pontos de descanso do colchão proporcionam um descanso livre de pressões, libertando o stress acumulado no corpo.

Já sabe: dormir bem faz parte da rotina-chave de um atleta de topo. Crie um ambiente perfeito em casa, um espaço silencioso, escuro, com uma temperatura adequada e um bom colchão para o receber depois de um treino intenso. A união positiva destes elementos traz inúmeros benefícios físicos e psíquicos.