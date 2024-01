Vai vender a sua casa? Eis o segredo para poupar milhares de euros

Não se deixe enganar: poupe nas comissões!

A decisão de vender a casa pode ser uma das mais difíceis das nossas vidas, já que implica uma grande mudança. Numa primeira fase há que pensar bem em todo o processo que temos pela frente, em particular qual o parceiro imobiliário que nos vai ajudar a completar o negócio com sucesso.O mais certo é pensar numa imobiliária tradicional, talvez aquela que lhe foi recomendada pelo vizinho ou pelo amigo, ou a imobiliária que vê anunciada em placares gigantes enquanto está parado no trânsito. No entanto, pergunte-se: "Afinal, quem melhor para vender a casa do que o proprietário?" Você, e mais ninguém, é a pessoa mais indicada para liderar o processo de venda, com o apoio dos especialistas certos. A imovendo é uma agência imobiliária online que surgiu para dar voz ao proprietário, além de revolucionar o mercado ao usar o poder da tecnologia na mediação imobiliária.Tendo em conta que a maioria das consultoras imobiliárias parece estar mais preocupada com o comprador e não com o vendedor – ao removê-lo de quase todo o processo e, muitas vezes, pedindo até que não esteja presente na altura da visita –, o envolvimento do proprietário é um dos principais pontos de diferenciação da imovendo. Aliás, o vendedor é incentivado a apresentar os pontos fortes do imóvel durante as visitas de potenciais compradores.

O valor imbatível da comissão cobrada pela imovendo é outra das grandes vantagens para os vendedores. Enquanto as imobiliárias tradicionais cobram serviços de mediação de 5% + IVA sobre o valor de venda do imóvel, o que significa que quanto mais caro o imóvel, maior o custo que o proprietário terá com a comissão, a imovendo cobra uma quantia fixa de 4999 euros (IVA incluído), independentemente do valor da casa.

Se, por um lado, a imovendo nasceu em plena revolução digital e adaptada à realidade de uma sociedade tecnológica e informada, a grande maioria das imobiliárias tradicionais ainda segue procedimentos rígidos e ultrapassados, sem ter em conta todos os intervenientes no processo, desde consultores a compradores e vendedores.

Por outras palavras, ao cobrarem 5% + IVA sobre o valor de venda do imóvel, o que significa que quanto mais caro o imóvel, maior o custo que o proprietário terá com a comissão, as imobiliárias estão a incentivar que os seus consultores – muitos deles comissionistas a recibos verdes – deem prioridade aos imóveis mais caros e que, consequentemente, lhes valerão uma maior comissão.

Além de receberem exclusivamente à comissão, os agentes imobiliários ganham apenas uma pequena parte da comissão imobiliária cobrada pela agência para a qual trabalham. Ou seja, nas comissões imobiliárias de 5%, há consultores que recebem apenas 1%. Situação que mais uma vez direciona o foco dos profissionais para os imóveis mais caros, com os quais ganharão mais dinheiro, ao invés dos mais baratos. No fim, são pessoas como você que saem a perder.

Em contraste, com a comissão fixa praticada na imovendo todos os proprietários são tratados de igual forma e recebem a mesma atenção, custe o imóvel 170 mil euros ou 1 milhão. Na imovendo, não há interesses obscuros que levem os agentes imobiliários a dar preferência a um imóvel em detrimento de outro. O resultado? Vai poupar a sério! Exemplificando, a venda de uma casa por 170 mil euros pode resultar numa poupança superior a seis mil euros, já numa de 400 mil euros pode chegar a mais de 20 mil euros.

Transparência e profissionalismo

A imovendo distingue-se das imobiliárias tradicionais, precisamente porque nesta imobiliária online o trabalho é realizado em equipa, todos os colaboradores possuem contrato e a comissão de venda é fixa, sem valores escondidos associados. Afinal, trabalhadores felizes e valorizados são a chave para o sucesso de qualquer negócio. A comissão fixa de 4999 euros (IVA incluído) praticada pela imovendo é vantajosa tanto para os vendedores como para os compradores. Ambos têm acesso a um serviço de qualidade, com total transparência e sem comissões elevadas que inflacionam o valor do imóvel, permitindo aumentar a taxa de sucesso de venda, diminuir o tempo de mercado e permitir a ambas as partes ganhar mais com a transação.

Acompanhamento desde a angariação até ao dia da escritura

Sim, vai poupar e muito, mas não pense que para conseguir este lucro terá de vender a sua casa sozinho e sem apoio. A imovendo assegura que um dos seus consultores acompanha todo o processo de venda, desde a angariação até ao momento da escritura, incluindo a gestão de visitas ao imóvel e a mediação das propostas.









Quanto custa o meu imóvel?

, como sessão fotográfica profissional, estudo de mercado, apoio na documentação requisitada e publicação do anúncio em portais nacionais de referência e em mais de 50 internacionais.

Vamos começar pelo básico. Se está a pensar em vender a casa, mas nem sequer tem noção do valor, a imovendo convida-o a avaliar o imóvel através do simulador de avaliação de imóveis online. Experimente esta ferramenta à distância de um clique, descubra facilmente o valor da sua casa e inicie o processo de venda. Não se esqueça: você é o maior especialista sobre a sua casa.



Para qualquer informação adicional contacte a imovendo. Pode fazê-lo através do email (geral@imovendo.com) ou por telemóvel (211 451 020).