Baja TT Norte de Portugal: um êxito que se vai repetir Prova que decorreu em Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros foi um sucesso. Responsáveis garantem continuidade.

"A prova, de modo geral, correu bastante bem. Na véspera, entrámos um pouco cautelosos por causa das pedras e não queríamos furar pneus. Hoje entrámos ao ataque no primeiro setor seletivo e correu-nos bastante bem! Ficámos com uma margem suficiente para conseguir vencer a prova e, nestes 40 quilómetros finais, acabámos por colocar uma toada que nos fizesse não cometer erros e evitar furos, porque o objetivo era vencer a prova, não estava preocupado em vencer este último setor. Mesmo assim conseguimos ganhar o setor, por isso, fico muito contente e satisfeito porque estes pontos são importantes para o campeonato". Palavras do piloto Tiago Reis, no domingo, após ter vencido juntamente com o seu navegador, Valter Cardoso, a segunda edição da Baja TT Norte de Portugal, que decorreu em Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros.



Com este triunfo na terceira prova do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno, a dupla da Toyota reforçou a liderança do Campeonato Nacional da modalidade.



Tiago Reis de "prego a fundo"



Na estrada, o famalicense Tiago Reis, campeão em 2021, foi de facto sempre superior aos mais diretos adversários, com os seus triunfos nos dois setores seletivos de domingo (81,35 e 76,78 quilómetros), ao bater João Dias e João Miranda (Can-Am), por 1m44,3s. Já João Ramos e Pedro Ré (Toyota) ficaram na terceira posição, a 2m30,8s do vencedor.



Por sua vez na categoria T2, Fernando Barreiros e Paulo Torres confirmaram o favoritismo, triunfando categoricamente. João Dias/João Miranda (Brp-Canam Maverick X3) venceram entre os T3 e Rui Farinha/Rui Pita (BRP-Can Am Maverick X3) nos T4. A dupla Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka) ganhou a categoria T8.



Um espetáculo com o "patrocínio" de três municípios



Refira-se que, antes da competição, havia uma enorme expectativa entre os pilotos que iam participar nesta segunda edição da Baja TT Norte de Portugal e o público que ia assistir. Afinal, com o objetivo de tornar o evento memorável, a prova contaria com setores seletivos diferentes e fantásticas zonas de espetáculo, destacando-se a Pista de Autocross de Murça. Município de Murça, que, juntamente com os municípios de Valpaços e Macedo de Cavaleiros não pouparam esforços para garantir o sucesso do evento. E sempre com o apoio da CAMI Motorsport, a organizadora da prova.



Por isso, no fim da prova, o presidente do CAMI Motorsport, era um homem satisfeito e orgulhoso, tendo feito um balanço positivo desta Baja: "No cômputo geral, os pilotos gostaram da prova. Estamos aqui para que a Baja se afirme, cada vez mais, e traga valor acrescentado a todo o campeonato e aos municípios desta região."



Nuno Loureiro assegurou que a prova é "para continuar", acrescentando que esta vai "afirmar-se, cada vez mais, como a grande prova de todo-o-terreno, a nível nacional".



A próxima prova será a Baja de Loulé e vai realizar-se entre 26 e 28 de maio.