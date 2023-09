Em 2009, o título foi decidido aqui, e agora o cenário é o mesmo

O Autódromo Internacional do Algarve ( AIA ) recebe nos próximos dias mais uma etapa do Mundial de Superbikes (WSBK). Pedro Pinheiro, CEO da empresa Parkalgar , que gere o circuito, fala das expectativas que tem em relação à prova, recorda momentos marcantes do AIA e descreve um traçado que é singular.O WSBK nasceu no final dos anos 1980 e desde logo se tornou muito interessante para os construtores, e, por arrasto, para o público, pois as motos que vencem nas pistas são aquelas que podemos comprar no stand. Os motociclistas são muito defensores das suas marcas, ou das marcas que escolhem, e isso ajudou a que aderissem ao campeonato e o tornassem muito popular. Atualmente, são cinco os construtores representados a nível oficial nas grelhas de partida; e, dado o próprio formato das corridas ser muito direcionado para um contacto direto com o público, que pode aceder ao paddock sem grandes restrições e com direito a muitas ações apelativas, a popularidade tem vindo a crescer de novo, depois de alguns anos em que se ressentiu um pouco nesse capítulo.Em 2009, o título foi decidido aqui no AIA – venceu o norte-americano Ben Spies (Yamaha) –, e em 2023 esse cenário coloca-se novamente. Naturalmente, o facto de Álvaro Bautista ser espanhol concentra muitas atenções por parte do público do seu país, e aqueles que se encontram mais próximos do Algarve estão a mostrar interesse em acompanhar ao vivo este fim de semana decisivo. Receber uma prova decisiva do WSBK confere maior mediatismo à mesma, naturalmente com destaque para os media espanhóis, que querem estar presentes no momento da provável celebração de Bautista.Tanto o Dinis como o Tomás são, na atualidade, os dois melhores pilotos nas Supersport 300 que temos nas nossas pistas, e é um motivo de orgulho vermos os nossos pilotos em ação. Enquanto Parkalgar Racing Team, tivemos uma equipa no Mundial Supersport, com o Miguel Praia a ser um dos nossos pilotos, pelo que ver mais pilotos neste campeonato é algo que gostaríamos que fosse uma realidade a tempo inteiro, não apenas em participações pontuais, como vai acontecer aqui. Sabemos que qualquer um deles tem capacidade para poder estar na grelha de partida, desde que reunidas as melhores condições.São muitos, como a primeira corrida das SBK, aquando da inauguração em 2008, e que marcou a despedida de Troy Bayliss (Ducati) como vencedor do Mundial. Naturalmente, são momentos altos as duas corridas de F1, em 2020 e 2021, ambas ganhas por Lewis Hamilton, que se tornou, ao vencer a primeira, no piloto com mais vitórias na disciplina. Nunca iremos esquecer igualmente a vitória do Miguel Oliveira na primeira corrida de MotoGP que aqui se realizou, em novembro de 2020, vitória essa, infelizmente, sem público, porque estávamos em plena pandemia. Em 15 anos de história guardamos tantos momentos que se torna complicado escolher quais os mais marcantes.Desde que foi inaugurado que as subidas e as descidas se tornaram uma imagem de marca. O nome de "Montanha-Russa" surgiu de forma natural. Destacam-se também os diferentes tipos de curva e as travagens fortes nalgumas delas – em especial a Curva 5: todas estas características acabaram por dar um carisma próprio ao traçado, reconhecido por pilotos, equipas e engenheiros como um dos desafios mais exigentes na atualidade. Alguns costumam mesmo dizer que quem é rápido no Algarve é rápido em todos os circuitos.