Quanto custa ter um carro?

Quando se vai comprar um carro, existem diversos custos a ter em conta. Mas, muitas vezes, o comprador desconhece esses custos. Por isso, a Fleetdata deu uma ajuda e comparou os custos totais de propriedade – Total Cost of Ownership ou TCO – de quatro modelos Renault. Fê-lo utilizando ferramentas próprias e dados recolhidos diariamente do mercado nacional.Os modelos utilizados na comparação foram: Renault Clio 1.5 Blue dCi 100 Intens 5p – Diesel – PVP 26 mil €; Renault Captur 1.33 TCe 160 Intens 5p EDC – Mild Hybrid: Petrol/Electric – PVP 28,5 mil €; Renault Captur 1.6 E-Tech 160 Intens 5p – Hybrid: Gasolina/Plug In – PVP 34 mil €; e Renault ZOE Z.E. 50 R135 Intens 5p – Electric – PVP 35 mil €.Tendo em conta que, geralmente, os proprietários trocam de carro de quatro em quatro anos, foi este o período que a empresa utilizou para a estimativa dos custos. Partiu do pressuposto de que, após quatro anos, as viaturas tenham feito 100 mil quilómetros.Para efetuar os cálculos, foram tidos em conta vários factores (ver fotogaleria):– percentagem e valor que cada um dos veículos irá valer ao fim dos quatro anos;– o valor que o carro desvalorizou ao longo dos 4 anos– todos os custos de manutenção e revisões do veículo, necessários durante este período;– em quatro anos, a colocação de oito pneus em cada veículo;– nos híbridos plug-in considerou-se que 1/3 dos quilómetros são percorridos a eletricidade. Os cálculos foram feitos considerando um custo médio ponderado de 0,15€ por cada Kwh consumido;– a FleetData estimou os valores despendidos no pagamento do Imposto Único Automóvel.Considerando todos estes fatores, o custo por 100 km de cada um dos veículos (ver fotogaleria), para consumidores particulares, é de: Renault Clio 1.5 Blue dCi 100 Intens 5p – 27,69 €; Captur 1.33 TCe 160 Intens 5p EDC – 34,24€; Captur 1.6 E-Tech 160 Intens 5p – 29,91€; ZOE Z.E. 50 R135 Intens 5p – Electric – 26,78 €.Desta forma, após 4 anos e 100 mil km, o Renault ZOE terá sido o mais económico (26,7 mil €). O mais dispendioso terá sido o Renault Captur 1.33, que terá custos estimados de 34,2 mil euros.Saiba mais sobre a FleetData em: