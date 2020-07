Faça apostas para ganhar com segurança

O pontapé de saída para a terceira fase de desconfinamento está dado e o Casino Estoril está pronto para receber visitas com toda a confiança. Aberto desde 1931, o Casino Estoril – que pertence ao grupo Estoril Sol – ultrapassou vários desafios com distinção ao longo da história. Das guerras às recessões, revoluções ou pandemias, a capacidade de reinvenção do Casino Estoril tem-lhe permitido seguir em frente, mantendo as portas abertas para receber todos quantos o visitam.

A confiança mora aqui!

Ao dar corpo ao mote "Aposte em nós, com confiança", o Casino Estoril assegura, nesta nova fase, a limpeza e a desinfeção periódicas das instalações de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), na orientação 014/2020, de 21/03.

O espaço ostenta o selo Estabelecimento Clean&Safe, do Turismo de Portugal, que declara o rigoroso cumprimento das normas de natureza sanitária que integram as atuais orientações da DGS. Ainda assim, o Casino Estoril vai mais além e conta também com o selo COVID OUT, Clean Surfaces Safe Places, atribuído pelo ISQ.

Este selo de confiança garante a criteriosa avaliação da eficácia das medidas implementadas que permitem controlar a transmissão do SARS-CoV-2 e garantir que todos os locais do Casino Estoril estão seguros, através de uma exigente monitorização e implementação do plano de reabertura dos diferentes espaços.

Entre as medidas postas em prática, estão:

· Reorganização de todas as salas e um reforço da higienização; · Menos máquinas disponíveis nos locais de jogo; · Maior distanciamento entre as máquinas; · Maior distanciamento entre os jogadores; · Desinfeção regular de todas as fichas de jogo e outros elementos utilizados e renovação dos baralhos de cartas; · Obrigatoriedade do uso de máscara para todos.

É tempo de desinfetar as mãos

Os dispensadores de solução antissética estão presentes nos vários espaços do Casino Estoril, o que permite uma higienização regular e obrigatória das mãos, quer dos clientes quer dos próprios funcionários. Cumprir a etiqueta social passa também pela colocação de acrílicos nos locais de atendimento, pela medição da temperatura à entrada do Casino Estoril e pela definição clara de corredores da passagem, que facilitam as entradas e as saídas no espaço e promovem o devido distanciamento entre todos.

Um avançado sistema multimédia ajuda também a esclarecer todas as dúvidas de quem visita o Casino Estoril, disponibilizando uma série de informações úteis sobre os procedimentos a adotar para evitar o contágio e a transmissão do SARS-CoV-2. O grupo Estoril Sol disponibilizou também um extenso programa de formação para os colaboradores de todas as direções e setores deste espaço. A ideia é assegurar que todos estejam informados e preparados para se protegerem e assegurarem a proteção dos clientes.

Novo horário de funcionamento até 15 de julho

Comprometida com o desígnio nacional de combate à crise pandémica do novo coronavírus e cumprindo a Resolução do Conselho de Ministros, o Casino Estoril reduziu o horário de funcionamento até ao dia 15 de julho. Abre portas às 11 horas, estando apenas disponíveis os acessos às áreas das salas de máquinas automáticas e respetivos bares de apoio. Posteriormente, às 15 horas, os visitantes podem aceder às restantes áreas públicas do Casino Estoril, nomeadamente salas de jogos tradicionais, Lounge D e Galeria de Arte. O encerramento é às 20 horas.