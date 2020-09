Vem aí o Uno dos clubes grátis com o Record

A partir do próximo domingo, 27 de setembro, com a entrega das caixas, ‘Record’ irá oferecer aos leitores as edições UNO Pocket oficiais de Sporting e Benfica.





Desta forma, totalmente grátis, poderá adquirir um jogo de cartas que há muito se transformou num divertimento mundial capaz de alegrar os convívios de famílias e amigos.Para completar os baralhos com as cores dos dois maiores clubes de Lisboa precisa apenas de adquirir diariamente as edições do nosso jornal. As entregas serão de 2.ª a 6.ª feira. Esteja atento e garanta o seu jogo!