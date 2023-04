Record Challenge Park está de volta: inscreva-se já na grande festa do desporto

Quem nunca sonhou ser uma estrela de futebol, basquetebol, golfe ou boxe? E se lhe disséssemos que chegou o dia? É verdade, o, o evento em que todos são craques, está de volta e, a 3 de junho, voltará a juntar milhares de desportistas no Parque de Jogos 1º de Maio, em Lisboa. Pode dizer-se que é o dia D: dar tudo no desporto e... no divertimento em família!Pode garantir já o seu lugar e inscrever-se através do site oficial do evento – www.recordchallengepark.pt . É gratuito! Basta colocar os seus dados e receberá um email com um link para aceder à Área Reservada. Aí poderá gerir a sua inscrição, bem como a dos seus familiares. Também poderá escolher os torneios em que quer participar e consultar todas as informações. Também é nessa área que encontrará o seu RCP QR Code, essencial para entrar no recinto e participar nas atividades. No dia do evento apenas terá de levar o telemóvel e não precisa de estar preocupado com a internet, porque haverá wi-fi grátis em todo o recinto. Cómodo, rápido e seguro. Sem papéis e sem filas!Chegue bem cedinho. Os portões abrem às 10 horas e a partir daí é sempre a abrir até às 19h. Terá muitas atividades à disposição e o que não vai faltar é animação. Esta jornada desportiva vai ser cansativa, por isso vai ter um amplo food court à disposição para recarregar baterias.Nunca experimentou algumas destas modalidades que estão na lista à direita? Calma, não há qualquer motivo para preocupações. Nós estamos cá para ajudar e prometemos que a 3 de junho vai parecer um verdadeiro craque. Como? Muito simples. Record vai entrar em estágio para preparar este mega-evento e lançar várias reportagens nas quais os nossos jornalistas aprendem as bases (e às vezes até um pouco mais do que isso) de alguns destes desportos com quem realmente sabe. Por isso fique atento a todas as plataformas do nosso jornal porque terá à sua disposição autênticas aulas que vão fazer com que chegue muito mais bem preparado ao Record Challenge Park. Depois é só equipar e... brilhar!Break danceVoleibol de ruaLacrosseBubble FootballBatismo de mergulhoPadelClínicas de padelCorrida 100 metrosSalto em comprimentoTénis de mesaBasquetebol de ruaLances livresAndebol de ruaRemate relâmpagoTeqballRemate mais forteFutebol de ruaToques na bolaMatraquilhosArena 360ºFootgolfSimulador de golfeMini-golfeEsgrimaXadrezRâguebiArtes MarciaisTiro ao alvoTrampolimCaça ao tesouroJogos tradicionaisOrientação desportivaPiscina de jangadasSlideTorre de escaladaMoche Skate ParkBoxeFitness e dançaPinturas faciaisModelagem de balõesInsufláveis