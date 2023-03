A era dos dados no futebol: assista à aula em direto

É já esta terça-feira que olhe vai dar oportunidade de assistir a uma aula aberta sobre "A era dos dados no futebol", organizada numa parceria entre o nosso jornal, a Sports Data Campus e a Goalpoint.Qualquer pessoa poderá assistir às explicações dos especialistas profissionais sobre a recolha e tratamento de informação aplicada ao jogo , bem como fazer perguntas e tirar dúvidas.A aula, cujo início está marcado para as 21 horas, será totalmente aberta e será transmitida em direto no site doe também no nosso Facebook.