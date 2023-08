A melhor equipa de arbitragem está de volta ao Record Premium: assine já!

A melhor equipa de arbitragem está de volta ao! Jorge Faustino e Marco Ferreira regressam para mais uma época dee, quando a polémica entra em campo, entra também ode Iturralde González, a desmontar todos os lances. Acompanhe a época 23/24 com os melhores: assine AQUI durante 3 meses por apenas 3€ e tenha acesso a todo o conteúdo, sem limites.• Acompanhe a nova época com acesso a todo o conteúdo, sem limites, durante 3 meses por apenas 3€! Exclusivo para novos assinantes.• Esta assinatura dá-lhe acesso a toda a informação exclusiva do Record: análises, antevisões, comentários, entrevistas, documentários e muito mais, na web e nas aplicações, sem publicidade intrusiva.• Aceda antecipadamente ao ePaper no Quiosque (com extra zoom) ou na app Portugal Press (iOS e Android) e leia o seu jornal antes de chegar às bancas.• Acesso ao Arquivo com todas as edições do jornal e suplementos desde 2016 no Quiosque ou na app Portugal Press (iOS e Android).• Beneficie de ofertas especiais e receba convites para eventos desportivos e culturais, entre outras vantagens exclusivas.• Acompanhe todos os jogos de futebol em tempo real com mapas de calor, estatísticas avançadas e zonas ofensivas analisadas ao pormenor.• Acesso às capas do Jornal Record e possibilidade de descarregar as capas em PDF de alta resolução.• Newsletters exclusivas preparadas especificamente para os Assinantes pela nossa redação.• Ofereça até 10 conteúdos exclusivos por mês a não assinantes.• Após os 3 meses, a assinatura renova automaticamente por 6,99€/mês. Cancele quando quiser.