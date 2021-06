Animação a fechar o Record Lisboa Fit Multicare Vitality

Fechou em beleza uma iniciativa que irá deixar muitas saudades. Ao cabo de três semanas de exercício ao ar livre, o Record Lisboa Fit Multicare Vitality encerrou com uma aula de Street Yoga em pleno Centro de Treino de Ténis do Jamor, sessão, essa, que contou com ilustres convidados. Figuras do futebol português - alguns deles também caras conhecidas da CMTV - seguiram à risca a aula ministrada pelo mestre Jean-Pierre de Oliveira, numa clara libertação do corpo e da mente. E para quem pensava que iria fazer meros exercícios de meditação... desenganou-se.

“Foi uma completa estreia… até pensei que fosse mais pacifico. Quem está num campo ou num estúdio está sempre com os ânimos exaltados e isto permite-nos ver outro lado da vida”, referiu Marco Pina, comentador da CMTV.

Outro dos habituais colegas de painel também se mostrou encantado pela descoberta. “É como diz o mestre: quem acha que o Yoga é para dormir que se desengane, porque puxa muito pelo corpo. É ótimo para descontrair. Foi uma experiência positiva”, afirmou José Calado. Não menos empenhado esteve Jorge Amaral, que sublinhou os benefícios da atividade física, apesar de reconhecer que o corpo irá dar sinais de vida nos próximos dias. “Só mais tarde é que vou saber se está tudo no lugar ou não”, ironizou o ex-guardião campeão europeu pelo FC Porto.

As cortinas desta saudosa iniciativa desceram num verdadeiro clima de animação. Entre inúmeros courts de ténis rodeados pela natureza, os cerca de 30 resistentes deram por encerradas as três semanas de um evento que teve um balanço bastante positivo. Cerca de 700 pessoas marcaram presença nas 14 aulas diárias, que chegaram também a milhares de pessoas através do stream que foi transmitido pelo site de Record.