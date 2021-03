Arrancou mais um Dica Record, esta época com o patrocínio da Betway

Para os apreciadores de futebol que gostam de desafios e unir a paixão pelo desporto-rei às apostas desportivas, Record criou um canal com as melhores dicas para as principais competições.

O canal Dica Record by Betway é produzido em parceria com a GoalPoint e com o apoio da Betway. Assenta em informação estatística, tanto de desempenho de jogadores como de equipas, e é passível de aplicação tanto à Liga NOS como das Ligas Europeias.

A Dica Record conta com uma produção dinâmica usando um estúdio croma. Todas as semanas são apresentadas as melhores dicas em formato vídeo, com infografias sobre dados estatísticos relevantes. A Dica Record é veiculada no site e redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) do Record. Às melhores dicas junta-se um Explicador de Apostas, onde se irão destacar produtos do patrocinador BetWay com o objetivo de atingir melhor performance.

José Frade, diretor comercial digital da Cofina, destaca que este canal "é mais uma aposta do Record em fornecer conteúdos de valor único para os seus utilizadores", nos formatos vídeo e infografia, que estão disponíveis na web e nas redes sociais. Para José Frade, o jornal Record tem características que fazem deste projeto uma aposta vencedora, como salienta: "O alcance e a capacidade de amplificação junto dos fãs de futebol e apostadores permitiram criar um projeto no qual integramos nativamente os produtos e mensagens da marca Betway.