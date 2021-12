Assine o Record Premium e pode ganhar um kit oficial do Dakar

Por esta altura já estamos todos a aquecer os motores para o arranque do rali Dakar’2022! Para entrar já no espírito de aventura que caracteriza a mítica prova que se realiza de 1 a 14 de janeiro, temos uma oferta muito especial para si!Em parceria com a Official Dakar Shoes e o piloto Miguel Barbosa, esta semana temos kits oficiais para oferecer aos 10 primeiros que fizerem uma assinatura anual Record Premium O kit Official Dakar Shoes é composto por um par de botas DAKAR, uma t-shirt e um boné oficiais (valor total de 160€). Ao assinar opor um ano, tem acesso a todo conteúdo exclusivo no site, app e e-paper e ainda mais vantagens exclusivas para assinantes , por apenas 59,99€.