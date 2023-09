Calado já tem o Puzzle 3D do Estádio da Luz: «Iniciativa espetacular e com um significado especial»

Aí está mais uma coleção para não perder! Calado, ex-jogador do Benfica, já juntou as peças e ficou entusiasmado ao ver de perto o Puzzle 3D do Estádio da Luz... que nunca será apenas uma miniatura. "Este estádio nunca é mini. É sempre enorme. É uma iniciativa espetacular e com um significado especial não só para mim, mas também para todos os adeptos", referiu, ao nosso jornal, o comentador da CMTV, que vê neste puzzle um objeto que todos os benfiquistas devem ter. "Também vou ficar com o meu estádio. Quem vai à Luz de forma regular, vê os jogos e todo o espetáculo envolvente consegue entender o que significa pegar em todas estas peças e juntar tudo para construir o estádio que mais adoramos. Acredito que esta é uma iniciativa que todos os benfiquistas apreciam,", prosseguiu, lembrando outras coleções alusivas aos clubes, promovidas pelo nosso jornal. "Têm sempre ideias bestiais como as cartas e o dominó." O antigo médio, de 49 anos, é um fã deste tipo de puzzles e não é o único lá em casa. "Eu e as minhas filhas adoramos. Cada vez que há um puzzle 3D, montamos e até temos uma pequena exposição na nossa casa", frisou o ex-internacional português, que jogou no Benfica entre 1995 e 2001.