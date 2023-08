Diamantino já tem o Guia Record 2023/24: «É um ótimo instrumento para analisarmos os jogos»

Campeão Nacional quatro vezes, vencedor de cinco Taças de Portugal e de duas Supertaças, além de 22 jogos na Seleção Nacional e de muitos golos marcados pelo Benfica nas provas da UEFA. Conclusão: o nome de Diamantino aparece mais de 20 vezes escrito no nosso Guia de apresentação da época, nos espaços dedicados à história do futebol português. Ainda assim, não é para procurar o próprio nome que o antigo capitão dos encarnados consulta a revista Record, uma ajuda essencial para acompanhar a temporada.

"É uma revista que me agrada muito. Não só para conhecimento pessoal mas pela ajuda que dá para os comentários no programa pois vai ser um bom instrumento para analisarmos os jogos", começa por dizer o comentador da CMTV. "Todas as pessoas que gostam de futebol, como nós, gostam de ter estas revistas. São boas para ficarmos a saber tudo sobre a época que está a começar", remata o antigo internacional.





já está nas bancas com toda a informação sobre a nova época. Em 292 páginas apresentamos mais de 800 fichas de jogadores, com os dados da carreira de cada craque. Temos o rescaldo da época passada, com os números de todos os jogos da 1.ª Liga e os destaques de cada equipa. Recordamos a participação da Seleção Nacional no Mundial do Qatar e atualizámos a lista dos internacionais portugueses. Tudo renovado porque a única coisa igual à revista da época passada é o preço: