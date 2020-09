Diogo Gonçalves já tem o UNO Pocket de Benfica e Sporting: grátis a partir de domingo

O polivalente extremo português do Benfica ficou radiante ao ver o Uno Pocket do Benfica que o nosso jornal vai distribuir. De tal forma que quis ficar, de imediato, com um exemplar. Diogo Gonçalves sublinha que este jogo é ótimo para passar o tempo.





"É uma iniciativa de louvar que vai permitir às pessoas passarem bons bocados, em família. Especialmente os adeptos do Benfica, que vão poder divertir-se com um jogo de Uno que tem as nossas cores e o nosso símbolo", salientou o jogador das águias, lembrando que, neste tempo de pandemia, ter coisas para entreter em casa é ainda mais importante.A partir do próximo domingo, dia 27, com a entrega das caixas, Record irá oferecer aos leitores as edições UNO Pocket oficiais de Sporting e Benfica. Desta forma, totalmente grátis, poderá adquir um jogo de cartas que há muito se transformou num divertimento mundial capaz de alegrar os convívios de famílias e amigos. Para completar os baralhos com as cores dos dois maiores clubes de Lisboa precisa apenas de adquir diariamente as edições do nos jornal. As entregas serão de 2.ª a 6.ª feira. Esteja atento e garanta o seu jogo!