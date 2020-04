Dominós de Benfica e Sporting grátis a partir de terça-feira

Nestes dias de confinamento, o tradicional jogo de dominó – capaz de juntar à mesma mesa adultos e crianças –volta a ser uma boa opção para animar a casa dos portugueses. E nesse sentido Record vai relançar a partir de dia 14 (próxima terça-feira) a oferta de dominós de Benfica e Sporting... grátis.





Para obter todas as pedras (com as cores dos dois clubes rivais) terá apenas de recortar os cupões que publicaremos nas edições de segunda, quarta e sexta-feira. Depois, às terças, quintas e sábados será a altura de recolher as peças. Para tal, aquando da compra do jornal, terá apenas de exibir os cupões da edição da véspera. Tão simples quanto isto!No primeiro dia da promoção faremos também a oferta das caixas onde deverá guardar as peças.Esteja atento e não deixe escapar esta oportunidade de ter consigo um jogo com as cores de Benfica e Sporting. E divirta-se com a família!