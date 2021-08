Está a chegar a festa do Record Challenge Park

O Record Challenge Park está de regresso a 25 de setembro! O mega evento promete voltar a reunir as famílias no Parque de Jogos do 1º de Maio, no Inatel, palco de mais uma edição desta especial iniciativa que terá muitas novidades e que, uma vez mais, terá entrada gratuita, mediante inscrição obrigatória no site (www.recordchallengepark.pt).

Esta verdadeira festa, organizada pelo nosso jornal, promete reunir famílias completas em torno de uma paixão: o desporto. O Record Challenge Park é um evento com dezenas de competições para famílias, amigos, amadores e atletas profissionais, num dia em que se celebrará o convívio saudável, a superação e ainda a disputa de prémios, que vai despertar o lado mais competitivo de cada um. Há competições individuais e de equipas. Algumas exigem pré-inscrição no site e para outras basta a inscrição à entrada. Todas as competições que envolvam contacto físico e desportos de equipas é exigido que seja realizado teste à Covid-19, bem como chegar mais cedo. É um dia dedicado ao desporto, à superação, à família e às atividades ao ar livre, como futebol, atletismo, basquetebol, golfe, padel, râguebi, desportos radicais e tradicionais, batismo de mergulho e até bubble football. Uma jornada desportiva recheada de música e animação, onde não faltará um food court para saciar a fome.

No dia do evento é necessário levantar no secretariado o Record Challenge Passport, que dará acesso às atividades em que os praticantes estão inscritos e às de acesso livre, onde ficará registado, por QR Code, a participação e desempenho de todos.

Fernando Daniel ajuda a animar

Para além da componente desportiva que promete ‘prender’ os mais desportistas, o Record Challenge Park também tem preparados vários momentos de animação ao longo do dia, com o objetivo de proporcionar outro tipo de experiências. E um dos momentos mais aguardados será o espectáculo musical de Fernando Daniel, cantor português que oferecerá aos participantes do mega evento em Lisboa um concerto especial. Portanto, prepare-se para um dia em cheio, onde desporto e música andarão de mãos dadas no Parque de Jogos 1.º de Maio.



Garantia de segurança



Num período em que, aos poucos, se volta à normalidade, a organização do Record Challenge Park está a preparar tudo para que seja seguro. Para isso, existem regras a serem cumpridas desde a apresentação de certificado digital Covid, ou teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do evento; ou teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas ou auto-teste certificado por um profissional (farmácia); ou temperatura corporal inferior a 38ºC. Os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de teste de despistagem para acesso a locais ou estabelecimentos e inscrição obrigatória. Ainda é aconselhado a que todos os participantes devem desinfetar as mãos à entrada e sempre que estiverem em contacto com superfícies. É obrigatório o uso de máscara e os participantes devem respeitar as regras indicadas pelo staff. Após a entrada na zona reservada à assistência do espectáculo musical, depois da saída, não será permitido voltar a entrar no recinto, excepto a área delimitada pela organização.



Prémios para os vencedores



Uma das novidades para esta edição do Record Challenge Park é a atribuição de prémios especiais. No total, vão existir 6.500 euros em prémios a distribuir pelos vencedores das atividades de competição, com vales da empresa Rádio Popular. Mas as recompensas para os participantes não ficam por aqui, já que a Volkswagen vai também associar-se e oferecer três fins de semana com o moderno VW ID.3. Mais um motivo para inscrever-se já.





é um mega evento desportivo que promete continuar a reforçar a sua presença junto da comunidade, com várias das principais federações desportivas a associarem-se prontamente a esta iniciativa. As federações de futebol, atletismo, basquetebol, mini-golfe, râguebi, ténis de mesa, andebol e teqball são os importantes organismo desportivos que vão estar presentes durante o evento, com a promoção de atividades relacionadas com a sua modalidade específica, mas unidos num objetivo geral: unir e incentivar a prática desportiva. Mais um motivo para não perder a oportunidade de marcar presença noa 25 de setembro em Lisboa.