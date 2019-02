Estes cinco craques de Sporting e Benfica já têm as cartas de Record - leve grátis este domingo

Raphinha já tem as cartas Raphinha já tem as cartas

Na antevisão ao dérbi, os craques de Sporting e Benfica Raphinha, Salvio, Gudelj, Gabriel e Miguel Luís testaram, jogaram e aprovaram os baralhos de cartas, distribuídos de forma gratuita com o seu jornal a partir deste domingo (3 fevereiro) e de forma ininterrupta até 12 de março.O leitor não vai querer, por certo, perder os 4 baralhos de cartas oficiais de Sporting e Benfica. São 2 baralhos de cada clube, produzidos em PET, com folha de ouro 24k e de prata 999, respetivamente. Na compra diária do nosso jornal, terá direito a estas edições exclusivas, ideais para se divertir com família e amigos. Após a primeira entrega, a coleção prosseguirá de 2.ª a 6.ª feira até 12 de março.Os jogos de cartas são uma tradição em Portugal mas também no estrangeiro sendo que para os futebolistas das águias e dos leões esta é também uma excelente forma de passar o tempo nas viagens para os jogos.Saiba mais em http://campanha.record.pt/baralhos-de-cartas-slb-scp/ Raphinha: "Vou aproveitar para jogar com os meus pais e amigos"Salvio: "Sugiro que todos experimentem jogar"Gudelj: "Vou jogar com o Bas Dost. Ele não gosta nada de perder"Gabriel: "É uma coleção muito interessante, nunca tinha visto nada assim"Miguel Luís: "É um passatempo de que gosto. Esta coleção é especial por ser do Sporting"