Fernando Mendes e Diamantino têm um dominó de ouro para a família

Fernando Mendes e Diamantino Miranda, antigos craques de Sporting e Benfica, respetivamente, já experimentaram o Dominó Ouro. "Tenho participado em todas as iniciativas e à minha neta benfiquista dou-lhe o que é do Benfica. É excelente para nos entretermos, é giro", refere Fernando Mendes."É de louvar mais uma grande iniciativa para entreter os leitores, sobretudo os de mais idade, que ainda se lembram de jogar dominó nas antigas tabernas e nos cafés", afirma Diamantino Miranda.Trata-se da oferta de um jogo de Dominó em que as respetivas peças têm no verso os emblemas do Sporting e do Benfica . Por outro lado, as cores das peças correspondem às cores de cada clube – peças vermelhas e verdes.Este jogo é grátis, com a compra do jornal do dia e apresentação de cupão.Para beneficiar desta oferta, os leitores devem recortar o cupão publicado à 2.ª, 4.ª e 6.ª feira noe apresentá-lo na banca, no momento de compra do jornal de 3.ª, 5.ª feira e sábado para receberem as suas peças (1 de cada clube) grátis.Oferta válida com a apresentação do cupão publicado no dia anterior.Promoção limitada ao stock existente, de acordo com a disponibilidade em banca.Não perca esta grande oportunidade!