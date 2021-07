Guia Record 2021/22 nas bancas na sexta-feira

Cumprindo uma tradição de 30 anos, Record tem à venda, a partir de sexta-feira (dia 30), a revista essencial para os adeptos seguirem ao pormenor a nova temporada.





Com o Guia 2021/22, os nossos leitores vão ficar a par de todas as novidades nos plantéis que vão disputar as duas Ligas profissionais do futebol português, mas os conteúdos não se esgotam nesse capítulo. Passamos em revista a época passada (a do regresso dos leões ao 1º lugar do pódio), não só em termos de futebol nacional, mas também nas provas da UEFA. Recordamos o Euro’2020, com fichas de todos os jogos, os títulos do futsal e muito mais.Além de, como sempre, oferecermos o código para a sua inscrição na Liga Record 2021/22!