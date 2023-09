Guia Record 2023/24 atualizado: descarregue aqui

O Guia Record 2023/24 foi para as bancas antes da 1.ª jornada da Liga Betclic e até ao fecho do mercado de transferências houve alterações nos plantéis das equipas. No dia em que o campeonato recomeça, depois dos compromissos das seleções, disponibilizamos a versão atualizada. Descarregue aqui O Guia Record é um documento essencial para quem participa na Liga Record 2023/24, que arranca oficialmente esta sexta-feira. O E. Amadora-FC Porto (19h15) é o primeiro jogo a contar nesta edição.O Guia Record tem tudo para ajudar os nossos treinadores de bancada a formarem um plantel que se que seja vencedor: carreira/currículo dos jogadores e todas as estatísticas dos clubes do principal escalão! As inscrições estão abertas durante toda a época. Inscreva-se aqui.