Guia Record 2023/24: Todo o futebol em revista

Está à venda desde ontem nas bancas de todo o país e para os nossos fieis leitores: o Guia de Apresentação da época que marca, quase oficialmente, o início de cada temporada. É o momento de ver os novos plantéis dos dois principais escalões do futebol português e... muito mais.

Todos os clubes da Liga Betclic são apresentados em 8 páginas cada um e nessas também não falta nada. O objetivo na época que começa e o orçamento, antes da 'vida e obra' das figuras de cada emblema. A carreira do treinador e de todos os jogadores do plantel é passada em revista e ao pormenor. Em que época cada técnico esteve no escalão principal, quem o substituiu quando deixou o cargo a meio... Enfim, tudo sobre o currículo dos treinadores.

Nas fichas dos craques a carreira é ainda mais passada a pente fino, com o número de jogos em cada competição: campeonatos, Taça de Portugal, Taça da Liga e Competições da UEFA. Isto, além dos outros dados habituais, sejam em relação ao jogador, como local de nascimento, altura e peso, ou sobre a carreira, com o jogo de estreia na 1ª Liga, quem foi o treinador que o lançou, o número de jogos na respetiva seleção e os títulos conquistados. Nada foi esquecido.

Depois, o resto da informação do clube: títulos, presenças nas várias provas, recordes na 1ª Liga, além dos atuais responsáveis em cada um dos participantes. A fechar, o rescaldo da época passada. Quem foram os mais utilizados, os quadros de presenças em cada jogo, com minutos em campo, golos e cartões, e qual foi a estrela mais cintilante.

Passamos em revista os novos plantéis da 2ª Liga, da qual também apresentamos o calendário de jogos, como o da Liga 3 e, claro, do escalão principal. Recordamos quem foram os vencedores de 2022/23, não só das quatro primeiras divisões mas nos escalões de formação, no futsal, no futebol feminino, das principais Ligas da Europa e das competições internacionais. São quase 300 páginas com toda a informação que você precisa!



Primeiro guião na época 1992/93: João Vieira Pinto foi capa



No verão de 1992, Record lançou pela primeira vez um Guia para a nova época, então apenas chamado: Revista Apresentação do Futebol 92-93. Para a capa foi escolhida uma foto de João Vieira Pinto, que acabara de trocar o Boavista pelo Benfica, sendo essa a grandes transferência desse defeso. Nessa altura, não havia no mercado português nenhum guia de lançamento em formato de revista e essa foi a primeira grande novidade. Desde então nenhuma temporada do futebol português começou sem o nosso guia.







A revista do Record é muito mais do que um Guia de apresentação da época. Basta pensar que todos os concorrentes da Liga Record esperam ansiosamente pela chegada às bancas para comprarem os exemplares. Ontem, como nos anos anteriores, muitos dos participantes da liga privada Amnésia Bar, em Ronfe, já começaram formar os plantéis, como nos contou um dos fundadores do grupo.



"É sempre motivo de conversa, esperamos pela revista para ir comprar logo no primeiro dia. Posso revelar que hoje [ontem] comprei logo 40 exemplares, para ficar com os códigos de inscrição na Liga Record. Depois deixei as revistas no quiosque, para quem não joga", disse-nos Hélder Martins, que ainda recentemente esteve no jantar anual da Liga Amnésia Bar, para a entrega dos prémios 22/23 e a habitual fotografia de grupo.