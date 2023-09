Gyökeres já tem o Puzzle 3D do Estádio José Alvalade: «Os sportinguistas vão adorar»

Viktor Gyökeres chegou este verão a Alvalade mas já é da casa. Por isso, quando o desafiámos a juntar as peças desta fantástica coleção, o avançado não hesitou em aceitar o repto. Afinal, os primeiros tempos no novo estádio têm sido inesquecíveis para o sueco. As boas memórias começaram logo a 30 de julho, no Troféu Cinco Violinos, quando ‘Vik’ foi ovacionado de pé por 30 mil espectadores, ao ser substituído, aos 85 minutos; e prolongaram-se a 12 de agosto, com dois golos de rajada ao Vizela, no primeiro jogo oficial perante os adeptos leoninos, uma vitória por 3-2 no arranque da Liga.

Momentos carregados de emoção, como tantos outros que cabem dentro das quatro paredes de Alvalade, ao longo de 20 anos de história, agora celebrados nesta réplica em puzzle 3D, que Record vai distribuir gratuitamente aos seus leitores. "Gosto muito deste tipo de iniciativas. Tenho a certeza que os sportinguistas vão adorar", diz-nos Gyökeres, de 25 anos, que estava quase, quase a começar o seu trajeto no futebol, no modesto IFK Aspudden-Tellus, nos arredores de Estocolmo, quando o recinto do Sporting foi inaugurado a 6 de agosto de 2003.





